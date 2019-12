Evo Morales: "No me asusta la orden de detención" es "injusta e inconstitucional"

18-12-19.-El expresidente de Bolivia Evo Morales, refugiado en Argentina, afirmó este miércoles a través de su cuenta en la red social Twitter que no le asusta la orden de detención en su contra presentada por la fiscalía de su país, la cual calificó como "injusta, ilegal e inconstitucional"."A 14 años de nuestra revolución, el 'mejor regalo' que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana", tuiteó Morales.