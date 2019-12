Trump tuitea furioso por proceso de juicio político en su contra

18-12-19.-El presidente Donald Trump tuiteó furioso el miércoles por el hecho de que este miércoles estaba por ser ser apenas el tercer mandatario estadounidense en ser sometido a un intento de destituirlo mediante juicio político. También pidió plegarias de parte de sus sus partidarios, reseñó la agencia AP.“¿Pueden creer que hoy seré sometido a juicio político por la Izquierda Radical y los Demócratas Inútiles, Y NO HICE NADA MALO? Qué cosa tan terrible”, tuiteó el presidente.“Lean las transcripciones. Esto es algo que nunca le debe ocurrir a ningún presidente en el futuro. ¡Ofrezcan una plegaria!” añadió.El calendario oficial mostró que Trump tiene escasas actividades el miércoles, pero aún así el mismo mandatario ha dicho que no verá el proceso televisado en vivo desde el Congreso.No obstante, el mandatario retuiteó comentarios de partidarios suyos formulados en su programa favorito de televisión, “Fox & Friends” del canal Fox, cuya cobertura es ampliamente considerada favorable al mandatario y a políticos de derecha.Los representantes republicanos Kevin McCarthy y John Ratcliffe dijeron que se reunieron con Trump en la Casa Blanca el martes por la noche para tramar la estrategia oficialista ante el proceso en el Congreso.Sin embargo, McCarthy insistió en que Trump está decidido a imponer sus políticas, a pesar del hecho de que su presidencia quedará irremediablemente empañada por el intento de destituirlo constitucionalmente.“Para cualquier otra persona esto sería traumático”, aseveró McCarthy, quien afirmó que Trump en días recientes ha organizado fiestas por las festividades decembrinas, y se dirige a Michigan para una de sus concentraciones partidarias. “Nunca he visto a un hombre tan fuerte… Él está enfocado en las necesidades del pueblo estadounidense”.La secretaria de prensa de la Casa Blanca Stephanie Grisham le dijo a “Fox & Friends” que Trump dará abundante reacción a lo ocurrido en el Congreso en su concentración en Battle Creek, Michigan.