Argentina: cinco detenidos por crimen de turista británico entre ellos un venezolano señalado como el autor material

Ángel Eduardo Lozano Azuaje Credito: Web

17-12-19.-Cinco hombres fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de un turista británico en Buenos Aires, entre ellos un ciudadano venezolano señalado como el autor material del hecho, informaron el lunes las autoridades, reseñó la agencia AP.



El ministerio de Seguridad de Buenos Aires confirmó el lunes por la noche el arresto de Ángel Eduardo Lozano Azuaje, de 21 años, quien según la investigación asesinó con arma de fuego al empresario de la construcción Matthew Charles Gibbard, de 50 años, e hirió a su hijastro durante un intento de asalto perpetrado en la puerta del hotel adonde se iban a alojar en uno de los barrios más lujosos de Buenos Aires. Habían llegado poco antes junto a otros familiares al aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de la capital.



“Como dijo el presidente (argentino Alberto Fernández) es un hecho atroz, que debe ser inmediatamente esclarecido”, dijo a periodistas la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, al referirse a la labor realizada por las fuerzas de seguridad, que calificó de “encomiable”.



Fernández señaló poco después de que se difundiera el hecho “que no se debe tolerar” y que hay que ser “inflexibles” frente al delito.



Lozano Azuaje fue detenido en la provincia de Salta, en el norte del país, a bordo de un autobús con el que buscaba traspasar la frontera hacia Bolivia.



El resto de los detenidos son tres argentinos y otro venezolano cuyas identidades no han sido reveladas.



Los investigadores determinaron que los apresados integraban una banda que trabaja en uno de los vestíbulos del aeropuerto internacional detectando la presencia de turistas, principalmente de Estados Unidos y Europa, y los seguían a sus destinos.



Durante el intento de asalto los dos británicos forcejearon con los delincuentes y uno de éstos los atacó con un arma de fuego. El más joven de los turistas, cuya identidad no fue revelada, recibió un tiro en la ingle mientras que su padrastro fue alcanzado a la altura de la axila derecha y murió horas más tarde en un hospital de la capital.



Marcelo D’Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, indicó que, gracias a las filmaciones recogidas por cámaras de seguridad, la Prefectura (la policía guardacostas) y la policía de la ciudad pudieron identificar los vehículos que usaron los delincuentes y “así tener la trazabilidad de la fuga”.



Las fuerzas de seguridad realizaron posteriormente más de una docena de allanamientos tanto en Buenos Aires como en sus alrededores.



Lozano Azuaje será trasladado en las próximas horas a Buenos Aires para quedar a disposición del juez que investiga el caso.