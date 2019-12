(VIDEO) Colombia: Avanza la reforma tributaria pese a las protestas en todo el país

17 Dic. 2019 - El debate definitivo de la Ley de Crecimiento, más conocida como reforma tributaria, sigue generando inconformismo en una parte de la sociedad y por ello este lunes se adelantaron diferentes movilizaciones en el país contra este proyecto.El Gobierno Nacional ya anunció que citará a sesiones extraordinarias del Congreso de la República a partir de este martes para discutir el tema de la reforma tributaria y otros proyectos de interés gubernamental, por lo que los ciudadanos continúan en las calles protestando.El retiro de este proyecto fue el primer punto que el Comité del Paro Nacional había propuesto negociar con el Gobierno, sin embargo, aún no se ha llegado a ningún consenso sobre este y los demás 12 puntos en los que se ha apoyado el paro desde el 21 de noviembre.La jornada arrancó a las 2:00 de la tarde en Bogotá. Con cacerolas, cerca de 500 ciudadanos se reunieron en la Plaza de Bolívar, en señal de protesta contra esta iniciativa. Pasadas dos horas de la movilización, la bancada de la oposición se unió a la concentración.Ante este panorama, Jennifer Pedraza, representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro de la Acrees, expresó que en caso de que se apruebe esta ley se continuará con el Paro Nacional en las calles, tal como ha ocurrido en las últimas semanas.“Esta es una ley que está llena de impuestos para la gran mayoría de los colombianos, lo cual no va a generar ningún crecimiento, según estudios de economistas alrededor del mundo. Tendremos que hacer una reunión con el Gobierno para coordinar y acordar una agenda futura de movilización”, afirmó.La reunión entre el Comité del Paro y el Gobierno está prevista para el martes 17 de diciembre a las 2:00 de la tarde, para seguir buscando la forma de dialogar frente a los puntos de inconformidad de la sociedad, que se ha mantenido en las calles, aunque con menos intensidad.Así mismo, advirtió que esta reforma es de carácter regresivo, es decir, hace que las clases más altas del país paguen menos impuestos, contrario a las clases media y baja, quienes tendrán que pagar un monto significativo que puede alterar sus ingresos.Por su parte, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), recalcó que los principales motivos de la movilización de este lunes son: la negociación del salario mínimo y la posible aprobación de la Ley de crecimiento económico, la cual es básicamente, una reforma tributaria.“Esta no es ninguna ley de crecimiento, indiscutiblemente porque si se trata de quien ha crecido más este año, podríamos decir que solo fue el sector financiero; ni el sector agrícola o industrial lo tuvieron. Estos son los que debieron crecer, para que de esta manera se genere empleo”, resaltó Orjuela.Además, indicó que esta reforma podría generar beneficios por 10 billones de pesos para la población más rica del país, las multinacionales y las grandes empresas, perjudicando así a la clase media.“Como lo han dicho muchos economistas, exministros de Hacienda y expresidentes, esa es una reforma dañina para el país, puesto que creará un enorme hueco fiscal. Es más el perjuicio que le hace a Colombia, que el beneficio”, enfatizó Orjuela.MedellínDurante la tarde del lunes se presentó el cierre de las avenidas Ferrocarril y Barranquilla, a las afueras de la Universidad de Antioquia. El motivo de cierre es el desarrollo de un evento de movilización ciudadana convocado por el Comité Departamental Paro Antioquia.Se trató de un cacerolazo que tuvo inicio a las 3:00 de la tarde en el Parque de los Deseos, al frente de la Universidad. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas mientras se realizaba la movilización, la cual transcurrió en completa calma.