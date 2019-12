(VIDEO) La comunidad boliviana en Argentina saludó masivamente a Evo Morales

15 Dic. 2019 - El sábado por la tarde, la comunidad boliviana del barrio de Liniers saludó masivamente al presidente Evo Morales que se encontraba realizando algunas reuniones en una casa de ese barrio porteño. Espontáneamente, cientos de personas que esperaban poder verlo y escucharlo fueron agrupándose en las inmediaciones del lugar donde se suponía se hallaba el líder cocalero.Evo respondió al cariño brindado por la gente y, con un pequeño parlante improvisado en el momento, salió a hablar desde el balcón. En un breve discurso, expresó: “Vamos a derrotar el golpe y a volver a Bolivia”.Contó que se encuentra “teniendo reuniones de planificación para el trabajo futuro que se va a realizar con las organizaciones, los movimientos sociales y los dirigentes políticos” y agradeció “al gobierno y al pueblo argentino” por recibirlo y por permitirle estar cerca de su “querida Bolivia”.Quien también habló desde el balcón fue el joven dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodriguez, que saludó a “la comunidad boliviana residente en Argentina y también a los compatriotas argentinos”. Dijo que se encontraba junto al presidente Evo “después de un pequeño tiempo” que se habían separado, “pero con mucha fuerza y fortaleza” y agradeció “por tanta energía” que les transmitían. Mientras, la gente reunida en la calle cantaba que “Evo no está solo”.El presidente boliviano llegó a Buenos Aires en vuelo comercial desde México el jueves 12 de diciembre. Se encontraba allí como asilado político desde hace aproximadamente un mes, luego de que fuera obligado a salir de su país por el golpe de Estado que se consumó en su contra. Arribó a la Argentina acompañado por su ministra de Salud, Gabriela Montaño, una histórica dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS). El día viernes, el vicepresidente Álvaro García Linera y el ex canciller Diego Pary Rodríguez, se sumaron a la comitiva que se quedará en el país en condición de refugiados.Entre el viernes y el sábado, llegaron también distintos dirigentes políticos y sociales desde Bolivia para reunirse con los máximos dirigentes del MAS. Entre los más destacados se cuenta a la ex presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y también a Andrónico Rodriguez.Estos días serán de importantes reuniones donde seguramente se definirá el trazo grueso de la estrategia del MAS para enfrentar al golpe de Estado y para delinear la forma en que llevarán adelante la campaña electoral de cara a los comicios que probablemente se desarrollen en el mes de abril de 2020, aunque en condiciones sumamente adversas.Todavía hay algunas dudas sobre la actividad política que llevará adelante Evo Morales desde Argentina ya que existe un presunto acuerdo con el gobierno argentino para no intervenir públicamente en la vida política. En las próximas semanas terminará de aclararse el panorama, pero lo que es seguro es que, como líder de campaña del MAS, tendrá aquí su centro de operaciones desde donde podrá mantener un contacto más directo con los líderes sociales que siguen dando la batalla en Bolivia.También es cierto que la presencia de Evo Morales en Argentina, fortalece a la comunidad boliviana local y eso seguramente también es un factor que se tuvo en cuenta a la hora de decidir instalarse aquí. La comunidad de migrantes bolivianos en Argentina es la más grande del mundo y tiene un importante peso en el padrón electoral donde el voto desde el extranjero está reglamentado por ley.En Argentina el MAS suele ganar con más del 80% de los votos (así lo hizo en las elecciones del 20 de octubre) y la presencia de Evo Morales aquí puede hacer crecer el voto migrante, lo cual sería una gran noticia para el partido de cara a las elecciones de abril.