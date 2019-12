Paro nacional en Colombia: empieza una nueva semana con protestas en todo el país

16 Dic. 2019 - Mientras que en el Congreso de la República se reúnen para votar la reforma tributaria, el Comité Nacional del Paro convocó una manifestación en la plaza de Bolívar de Bogotá para exigir que esta no sea aprobada. La cita es este lunes las 2 de la tarde y también se esperan manifestaciones en otras ciudades.



Así arranca una nueva semana del paro nacional, que comenzó el 21 de noviembre y solo terminaría cuando los delegados del gobierno del presidente Iván Duque, encabezados por Diego Molano, logren un acuerdo con el comité para iniciar un diálogo formal.



Pero estos acercamientos no han sido nada fáciles, pues se han realizado cuatro encuentros –el último fue el viernes– en los cuales no se han logrado mayores avances.



El comité del paro pide que como primera medida el diálogo que se inicie debe llamarse negociación y que se deben empezar a resolver los 13 ejes o puntos que ellos plantean, mientras que el Gobierno ha dicho que antes de cualquier negociación deben acordarse los 13 puntos que el comité plantea. En otras palabras, que se determine de manera concreta qué es lo que quieren.



“Ellos han entendido por qué para el Gobierno es fundamental tener conocimiento y acordar los 13 temas para poder entrar a resolverlos, porque uno no puede entrar a ningún tipo de discusión ni llegar a algún acuerdo si no conoce en profundidad sobre qué temas y sobre qué instancias se van a desarrollar”, dijo Molano, y agregó que están a la espera de un documento con dicha información.



Ambas partes se volverán a encontrar este lunes, a las 3 de la tarde. Según Molano, existe toda la voluntad del Gobierno Nacional de instalar esa mesa y comenzar a trabajar y confía que cuando el Gobierno tenga ese documento con todas las peticiones concretas los diálogos se destraben.



Sin embargo, señaló que esto no se puede hacer con ultimátums e imposiciones.

De hecho, resaltó que hay cinco mesas de conversación nacional en las cuales se han realizado 10 reuniones y esta semana se harán tres adicionales. Explicó que en estas ya hay avances en temas como de educación, empleo y equidad.



Sobre las manifestaciones convocadas para este lunes, a propósito de la reforma tributaria, y que es una de las peticiones del comité, comentó que ese tema ya no depende del Gobierno, pues la discusión se está realizando en el Legislativo.



Pero, además, hizo un llamado para que los puntos por discutir sean temas puntuales. “Nosotros representamos a todo el pueblo colombiano y deberíamos tener una discusión amplia, incluyente, y no se puede entrar a discutir una serie de temas que sean casi cogobernar o una asamblea constituyente. Aquí lo que queremos es unos temas puntuales sobre los cuales podamos sentarnos a resolver”.

