(VIDEO) Consulta ciudadana en Chile: más del 80% de 2 millones de votantes apoya una nueva Constitución

16 Dic. 2019 - En medio de la crisis social que atraviesa el país desde hace casi dos meses, Chile celebró este domingo una consulta ciudadana organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades para buscar soluciones a varias cuestiones a petición de la población.Aunque más de 500.000 personas de varias comunas ya habían emitido sus votos en línea antes del domingo, este 15 de diciembre ha sido la jornada clave del proceso, en el que participaron ciudadanos mayores de 14 años de unos 225 municipios.Primeros resultadosDespués de las 22 horas del pasado domingo, se llevaban escrutados los 2.114.075 votos de la votación electrónica y presencial. "Computar eso no es tan simple como para sacar un resultado inmediato", declaró al respecto Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago.Los detalles correspondientes se darán a conocer la tarde de este lunes, añadió Germán Codina, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Puente Alto. No obstante, Codina especificó que "más de un 80%" de los votantes apoyaron una nueva Constitución, así como una Convención Constitucional.Por otro lado, de acuerdo con la información de La Tercera, tras haberse cerrado las mesas de votación, los primeros resultados preliminares correspondientes a votos electrónicos de 30 comunas muestran que 846.110 personas (91%) están a favor de una nueva Constitución, mientras que 80.378 (8,6%) se muestran en contra.Respecto a quién debería estar a cargo de redactar una nueva Constitución, la alternativa por Convención Constitucional obtuvo 345.393 votos respecto a la opción por Convención Mixta Constitucional, que recibió 138.647 votos.A la pregunta de si están de acuerdo o no con que el voto sea obligatorio, 687.681 personas estuvieron de acuerdo, mientras que 106.395 votaron que no.En lo que corresponde a las tres demandas sociales que los votantes consideraron como prioritarias, los votantes eligieron: "Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores" (492.010 votos), "Mejorar la salud pública y su financiamiento" (486.054 votos), "Acceso y calidad de la educación pública" (331.564 votos).Los resultados preliminares corresponden a un total de 1.055.044 votos, el 70 % de toda la votación digital.Tres temasLa votación se organiza en torno a tres temas: la necesidad de una nueva Constitución, las exigencias sociales de la población y los problemas regionales.El conteo de votos se realizará a partir de las 18:00 de este domingo (hora local) en el Centro de Postgrado de la Universidad de Santiago. Aunque el resultado de esta consulta no es vinculante, será entregado a la Presidencia y al Parlamento del país.Claudia Iriarte, profesora de derecho de la Universidad de Chile, opinó en declaraciones a RT que los resultados de este proceso pueden influir en la política del Estado "de un modo muy importante", porque forma parte de la movilización que se está llevando a cabo en el país, y "permite a la ciudadanía opinar"."Aquí claramente va a haber un termómetro de lo que la ciudadanía está pensando más allá de lo que es la calle, en un hecho concreto que es votar", explica la experta, destacando que "este país llevaba muchos años en que la ciudadanía realmente no tenía capacidad de expresión".