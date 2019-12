Bolivia: Presidenta de facto espera que en los próximos días se emita una orden de captura contra Evo Morales

El presidente depuesto de Bolivia se encuentra actualmente en Argentina donde solicitó el estatus de refugiado político.

14 Dic. 2019 - Una orden de captura contra el presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, podría ser emitida en los próximos duas, según expresó la mandataria interina del país, Jeanine Áñez.



"Si tiene que venir a Bolivia él sabe que tiene cuentas pendientes con la justicia y a ello se tendrá que atener. Seguramente en los próximos días se va emitir esa orden de aprehensión porque nosotros ya hemos hecho las denuncias pertinente", aseveró la autoproclamada presidenta interina durante un acto público en la localidad boliviana de Sanandita.



Asimismo, Áñez tachó a Morales de "irresponsable", subrayando que él "tiene que entender que Bolivia necesita un cambio" y que el Gobierno interino está "para defender la democracia y la libertad".



La mandataria interina también instó a Morales a que no provoque sedición y terrorismo desde la Argentina por respeto a su condición de refugiado político. "Si no es así, haremos las acciones que sean pertinentes. Bolivia se respeta", advirtió.



Refugiado en Argentina



Morales se encuentra actualmente en Argentina donde solicitó el estatus de refugiado político. El expresidente boliviano llegó a su nuevo destino este jueves, acompañado de su exvicepresidente, Álvaro García Linera, así como de otros exmiembros de su Gabinete.



Ha sido nombrado por su partido, el MAS, como jefe de campaña para los nuevos comicios presidenciales de 2020, espera poder coordinar la campaña de su formación desde Argentina.



Este sábado, Morales señaló vía Twitter que existen tres informes que prueban que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de Bolivia. De esta forma, el presidente dimitido confirma que ganó los comicios en primera vuelta.



Además, Morales recalcó que casi 100 expertos solicitan a la Organización de Estados Americanos que se retracte de su informe sobre manipulación y parcialidad en el proceso.

