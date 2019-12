Bolivia: Para el MAS, Evo Morales sigue siendo el presidente constitucional

Credito: Diario Opinión

14 Dic. 2019 - La representante de la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanita Ancieta, manifestó que Evo Morales seguirá siendo considerado “presidente constitucional” y se continuará tomando en cuenta sus propuestas. “(Evo) siempre va a ser bienvenido. Sus propuestas nos orientan”.



La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y otras organizaciones sociales afines al MAS llevaron adelante ayer un ampliado en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.



En el evento, Ancieta, indicó que ya se han definido las fechas de ampliados departamentales del MAS para analizar el contexto político rumbo a un encuentro nacional.



Hoy, en el municipio de Cliza se desarrollará un ampliado departamental para trabajar en torno a los candidatos para las elecciones generales que, posiblemente, sean convocadas en marzo de 2020.



Por su parte Jacinto Herrera, presidente nacional de la Csutcb, denunció que los dirigentes de organizaciones sociales están siendo acusados injustamente de delitos de sedición, con “pruebas fabricadas”.



“Evo es nuestro afiliado, no ha renunciado por cobarde, sino para que no haya más muertes, para que no quemen casas, para evitar todo eso”, dijo Herrera.



Agregó que el Gobierno pretende atacar la personería jurídica al plantear que se la anule acusada de fraude. “Estamos dispuestos a defender”.



Dijo que muchos dirigentes han sido amenazados. Mencionó “la tortura a Feliciano Vegamonte, en Huayculi.



Criticó al Gobierno actual del cual dijo que desconocieron la Constitución Política del Estado y aplican medidas que no debían”. Aseguró también que existe un proyecto para quitarles las radios comunitarias. “Por eso tenemos que derrotar desde las urnas”.



Anunció que trabajarán orgánicamente en el pacto de unidad.



Ancieta les dijo a los presentes que serán ellos quienes “analizarán si hay campesinos traidores en las filas del MAS”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 230 veces.

La fuente original de este documento es:

Diario Opinión (https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-evo-morales-sigue-siendo-presidente-constitucional/20191214000545741283.html)