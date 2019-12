Evo Morales: "Arribé a Argentina para luchar por la Patria Grande"

13 Dic. 2019 - Evo Morales llegó este jueves a Argentina para «seguir luchando por los más humildes» y agradeció a México por haberle «salvado la vida», en sus primeras declaraciones tras arribar a Buenos Aires.



En su primera declaración tras llegar al país, Morales dijo por Twitter que arribó a Argentina «para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado».



«Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad», agregó.



El líder boliviano se quedará en el país como refugiado. Su llegada al al país se produjo bajo total hermetismo.



Ahora será el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo «Wado» de Pedro, el que deberá ultimar los detalles para confirmar su condición de refugiado. «Queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros», explicó el canciller Felipe Solá.



Morales llegó a la Argentina junto con cuatro ex funcionarios de su gobierno



El gobierno de facto que asumió en Bolivia tras la renuncia de líder izquierdista ya ha aprobado una ley para convocar a elecciones una vez que se forme un nuevo órgano electoral, pero que impide la candidatura de Morales.



La presencia de Morales en Argentina le permitiría coordinar de mejor manera la estrategia electoral con su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), dada la mayor cercanía a Bolivia en comparación con México. El MAS no ha sido proscrito para los comicios.



Evo llegó acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller Diego Pary Rodríguez, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA José Alberto Gonzáles.



