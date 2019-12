Reino Unido: Jeremy Corbyn anuncia que no va a presentarse más como candidato pero rechaza dimitir

Jeremy Corbin Credito: Reuters

13-12-19.-El líder de la oposición en el Reino Unido, Jeremy Corbyn, pronunció un discurso una vez quedó asegurado su escaño en el Parlamento por la circunscripción londinense de Islington Norte.



Corbyn achacó el “decepcionante” resultado electoral a la polarización social que ha provocado el Brexit, si bien aseguró que las políticas sociales que ha propuesto el Partido Laborista durante la campaña han demostrado ser “excepcionalmente populares”.



”El Brexit ha polarizado y dividido el debate en este país y ha pasado por encima del debate político normal”, argumentó el laborista. ”Quiero dejar claro que no lideraré el partido en ninguna futura campaña electoral. Me aseguraré de que en el partido se abre un periodo de reflexión”, agregó Corbyn. ”Lideraré el partido durante ese proceso y me aseguraré de que ese diálogo tiene lugar y miramos hacia el futuro”, detalló el opositor.



Algunos diputados laboristas pidieron esta noche la dimisión de Corbyn, después de que el sondeo a pie de urna divulgado tras el cierre de los colegios electorales haya predicho una amplia mayoría absoluta para el Partido Conservador. ”He perdido, ya no soy diputada, esto es un desastre. Jeremy Corbyn debería dimitir ahora”, esgrimió la laborista Ruth Smeeth tras perder su escaño en la demarcación inglesa de Stoke-on-Trent Norte.



El candidato de la formación por Stoke-on-Trent Central, Gareth Snell, pidió asimismo la renuncia del líder del partido. El portavoz de Economía laborista y mano derecha de Corbyn, John McDonnell, afirmó por su parte, tras conocerse el sondeo, que se tomarán las “decisiones apropiadas” si se confirma la derrota electoral. ”Si (el resultado oficial) se acerca a esto, va a ser extremadamente decepcionante para el partido y para nuestro movimiento”, declaró a la BBC McDonnell.