(VIDEO) Evo Morales llega a Argentina en calidad de refugiado

12 Dic. 2019 - El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, aterrizó este jueves en Argentina."Aterrizó recién en Ezeiza. Viene para quedarse en la Argentina, porque entra en condición de asilado y después pasará a tener la de refugiado", anunció el canciller Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, en declaraciones al canal TN.El ministro argentino señaló que Morales llegó acompañado de su exvicepresidente, Álvaro García Linera, además de una exministra y otro funcionario.La semana pasada, Morales viajo desde México a Cuba, tras permanecer casi un mes asilado en territorio mexicano."La condición con la que entra es la que le concedí yo anoche, pidió asilo. Les he dado asilo para que entren al país pero están firmando el pedido de refugio. La condición de refugiados la da el Ministerio del Interior y está normada, en cambio el asilo no tiene normas", agregó el canciller Solá.Asilo condicionadoEn este sentido, el funcionario dijo que pedirán a Morales no hacer declaraciones políticas mientras se encuentra en Argentina."Queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros", dijo Solá.El canciller también señaló que los hijos de Morales se encuentran en Argentina en calidad de estudiantes."Cando pueda entrar a Bolivia, entrará. Él se siente mejor acá, sus dos hijos están como estudiantes universitarios", apuntó el ministro.La llegada del presidente depuesto de Bolivia a territorio argentino se produjo días después del inicio de mandato de Alberto Fernández en la presidencia de Argentina, quien asumió el cargo el pasado 10 de diciembre.Ebrard habló con EvoPor su parte, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, informó que sostuvo una conversación telefónica con Morales horas antes de su partida rumbo a Argentina."Sostuve ayer conversación con Evo Morales quien me informó su decisión de trasladarse a Buenos Aires. Agradeció cumplidamente la generosidad de pueblo y gobierno de México", dijo el canciller mexicano en un tuit.El paso de Morales por MéxicoHasta el momento no se tiene claridad si Evo Morales y su equipo cercano llegaron a Argentina provenientes de Cuba o México."No pierdo la esperanza de volver (a Bolivia) en cualquier momento. Si me acerco a Bolivia mediante la Argentina, mejor todavía", dijo Morales desde México, tras ser invitado por el entonces presidente electo Alberto Fernández a recibir asilo político en Argentina.Evo Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre, luego de que el Ejército le recomendara dejar su cargo tras las protestas que se produjeron luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre.El líder cocalero tomó la decisión de dejar la presidencia de Bolivia tras casi 14 años de gestión, luego de que casas de sus familiares fueran atacadas por grupos opositores que denunciaron, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), un supuesto fraude electoral.Dos días después, el 12 de noviembre, Morales llegó a México tras ser rescatado en un avión enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.