Colombia: Director de la Policía Hoover Penilla justificó violación a la libertad de prensa

11 Dic. 2019 - En medio de las protestas realizadas durante el Paro Nacional, desde el 21 de noviembre, varias han sido las denuncias de ataques a periodistas en ejercicio de su labor informativa. La más reciente fue desde Bogotá en el aeropuerto internacional el Dorado. Esta mañana, en rueda de prensa, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que estas arbitrariedades han sucedido por el eficaz resultado de los medios de comunicación.Violar el derecho a informar e informarse es una costumbre para las Fuerzas armadas de Colombia. Por medio de persecución, cuestionamientos y acusaciones, la Policía Nacional intenta impedir constantemente que se registren manifestaciones de todo tipo, pacíficas en su mayoría. Además, con el agravante de solicitar documentos personales y fotografiar a los comunicadores y comunicadoras.El sábado 07 de diciembre se llevó a cabo una manifestación pacífica en el aeropuerto internacional El Dorado, como una jornada que se sumó al Paro Nacional. Sin embargo, como ha sido costumbre en las protestas que se vienen dando desde que inició el Paro, la Policía Nacional capturó a 23 personas por ejercer el derecho a la protesta, esta vez en el terminal aéreo.Durante la jornada de protesta pacífica en El Dorado hubo detención arbitraria de tres periodistas que se encontraban registrando audiovisualmente la manifestación, lo cual agravó la situación. Una censura directa contra los medios de comunicación. La Fundación para la Libertad de Prensa -Flip- cuestionó el actuar de la Policía calificando de “descomunal” el número de retenciones arbitrarias a periodistas y comunicadores a lo largo del país.La Flip cuestionó si se trata de una directriz dictada por mandos superiores, la cual busca impedir el ejercicio a la libertad de prensa en las manifestaciones del Paro Nacional.En 20 días de protesta en Colombia, la Policía Nacional ha perseguido la movilización social y a los medios de comunicación alternativos particularmente. Bajo las directrices del gobierno de Iván Duque, ha sido evidenciada esta situación de violación de derechos, censura y capturas arbitrarias; irregulares que son el común denominador desde el 21 de noviembre en diferentes puntos del país. Sin embargo, Hoover Penilla reclamó contradictoriamente: «No me cuestionen si proceden o no proceden, ustedes están en el derecho pero sinceramente están afectando un Estado de derecho».En la reciente rueda de prensa, Penilla aseguró: «Sé que han habido casos en que miembros de medios de comunicación se han visto afectados, no quiero justificar, pero han llevado a niveles de susceptibilidad muy grandes a la sociedad».Hacemos un llamado que la Policía y el Gobierno Nacional para que garanticen los derechos a la protesta y la libertad de expresión y prensa estipulados en la Constitución Política de Colombia.