Colombia: Académicos rechazan incumplimientos del gobierno a protocolo con el ELN

11 Dic. 2019 - La comunidad académica internacional suscribió un comunicado llamado ‘Bajo amenaza. Cuba y lo pactado por Colombia con el ELN’, con el fin de alertar a las Naciones Unidas sobre los hostigamientos por parte de Colombia hacia Cuba, así como la compleja situación en la que se encuentran los diálogos con la insurgencia.



Según la carta, enviada a António Guterres, Secretario General de la ONU, la República de Cuba está siendo atacada por el Estado colombiano, debido al cumplimiento que la isla ha tenido frente a los protocolos que se establecieron para los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-.



«Desde hace meses Cuba está siendo objeto de agresión sistemática por el cumplimiento escrupuloso de su papel de Garante y se le quiere obligar a cometer varias infracciones, entre ellas Perfidia, que es una repudiable acción catalogada como crimen de guerra«, afirma el comunicado.



Esta acusación se refiere a la solicitud que el gobierno de Iván Duque realizó a Cuba en el mes de octubre, con el fin de concretar la extradición de ‘Aureliano Carbonell’ y ‘Pablo Beltrán’, integrantes de la Delegación de Paz de esta insurgencia.



Esta petición desconoce los protocolos firmados por el gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, y por el ELN, en caso de que hubiera una ruptura de los diálogos.



Las represalias del gobierno colombiano hacia la isla fueron evidentes en noviembre, cuando Colombia fue uno de los dos países que se abstuvo de votar en contra del bloqueo económico impuesto desde hace décadas al pueblo cubano.



Asimismo, la comunidad académica reconoce la disposición de la Delegación de Paz de la insurgencia para continuar con los diálogos; en cambio, en 15 meses el gobierno de Iván Duque no ha reanudado el proceso. «Los hechos concluyentes indican que por parte del gobierno no existe voluntad alguna de continuar dicho proceso».



Señalan que el accionar del gobierno de Iván Duque pone en cuestión la credibilidad de su mismo gobierno y complejiza, tanto el ambiente nacional como el internacional, para construir una salida negociada al conflicto en Colombia.



Finalmente, rechazan el incumplimiento de un acuerdo de Estado por parte del gobierno colombiano, y afirman que este país no puede exigir la colaboración de otros Estados ni de las Naciones Unidas para cometer este crimen internacional.



Por otro lado, exigen que «se tomen medidas perentorias que salvaguarden a Cuba», que únicamente ha cumplido con su carácter de garante.

