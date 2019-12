Chile recuerda con protestas día mundial de derechos humanos

10 Dic. 2019 - En medio de denuncias y protestas por desmanes policiales contra el movimiento social y el propio presidente enfrentado a una acusación constitucional por esa causa, Chile recuerda hoy el día mundial de los derechos humanos.



El país sudamericano es centro de atención en esta fecha, señalado por entidades nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, juristas, organizaciones de profesionales de la salud, y personalidades internacionales como la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.



Numerosos informes han dado cuenta de violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos, sustentados en cifras entre las que se cuentan 25 fallecidos, de ellos al menos cinco por responsabilidad directa de militares o carabineros, y más de tres mil heridos, muchos de ellos de gravedad.



Entre estos se cuentan ya más de 300 personas, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con serias lesiones oculares que en decenas de casos han conllevado la pérdida de uno de los ojos o la ceguera total como lo ocurrido a los jóvenes Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.



Asimismo el organismo ha tramitado más de 700 acciones judiciales desde que comenzaron las movilizaciones populares el 18 de octubre último, entre las cuales 544 corresponden a torturas y tratos crueles, y 108 por violencia sexual, mientras que de los miles de detenidos, más de mil reportaron vulneración de sus derechos.



El movimiento social se ha propuesto una vez más denunciar esta situación, y para ello está convocada para la plaza de la Dignidad (Baquedano) centro de las protestas en esta capital, una concentración multitudinaria.



En ella el reclamo básico será justicia y reparación para las víctimas de tales violaciones, medidas efectivas de las autoridades para que no se repitan hechos de esa envergadura y que los responsables sean procesados.



Aunque desde el gobierno se repite que los casos serán investigados y enjuiciados, hasta el presente se desconoce de procesos y resultados concretos.



Para la mañana de este martes también está anunciada una alocución del presidente Sebastián Piñera desde el Palacio de la Moneda, para recordar la fecha, lo que es calificado como un despropósito cuando menos, por opositores y el vasto movimiento social que ya cursa ocho semanas de protestas.



Coincidentemente, este martes comenzará a ser analizada en el Senado una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, centrada en su responsabilidad en las reiteradas violaciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas el 18 de octubre.



El propio mandatario también está señalado por igual motivo en otra acusación constitucional que será vista en la Cámara de Diputados el próximo jueves y que a juicio de sus promotores resulta un deber ético llevarla adelante, por las muchas víctimas ocasionadas en todo el país por la desmedida represión policial.



Pero las violaciones de los derechos humanos en Chile no solo son un problema provocado por la actual crisis social y política que vive el país, pues las familias de más de mil detenidos desaparecidos en época de la dictadura de Augusto Pinochet también hoy siguen esperando por la verdad y la justicia.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 217 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=327103&SEO=chile-recuerda-con-protestas-dia-mundial-de-derechos-humanos)