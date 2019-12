Colombia: Activista qué divulgó fotografía de Guaidó con Los Rastrojos es reconocido como personaje del año

Wilfredo Cañizares Credito: Archivo

9 de diciembre de 2019.- Wilfredo Cañizares, el activista colombiano que denunció el vínculo del presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, con la banda narco paramilitar Los Rastrojos, fue reconocido como Personaje del Año en Colombia.



El pasado mes de septiembre, a través de la red social Twitter, Cañizares mostró la imagen del autoproclamado presidente interino de Venezuela, con dos jefes paramilitares, fotografía que fue tomada el 22 de febrero cuando pretendía ingresar la supuesta ayuda humanitaria a nuestro país.



Según lo revelado por el medio de comunicación El Espectador, el activista informó que el día del concierto Venezuela Aid Live que se realizó en la frontera entre Colombia y Venezuela, Guaidó llegó al país vecino por el corregimiento de Aguaclara, ruta que controlan Los Rastrojos.



"Es lo primero que nos llama la atención. Esa es la ruta de Los Rastrojos, controlan la vida y la muerte ahí. No se puede pasar con una caravana como si nada. Me puse a averiguar con gente de Puerto Santander y efectivamente cruzó esa zona. Hicimos esa primera denuncia durante el concierto y, por supuesto, nadie nos oyó", indicó Cañizares, reseñado por la publicación.



Cañizares conoce las dinámicas de violencia en el Catatumbo, porque durante sus 55 años de vida se ha dedicado a investigar la conformación de grupos armados en esa región y su distribución a lo largo de la frontera con Venezuela. Por eso señaló, tras la llegada de Guaidó, que por la zona no se podía cruzar sin haber hecho un acuerdo con la banda paramilitar.



La confirmación de su primera denuncia llegó a finales de agosto cuando alguien lo invitó a corroborar la identidad de unas personas en unas fotografías. Una de ellas, era Guaidó que aparecía abrazado con dos de los jefes del grupo armado.



La denuncia realizada en su cuenta en Twitter se convirtió en un escándalo nacional e internacional, así como también tuvo repercusiones en su seguridad que lo obligaron a salir durante tres semanas de su país natal.



Además de su denuncia contra el opositor venezolano, Cañizares tiene un largo trabajo como defensor de derechos humanos y lidera la búsqueda de desaparecidos en el Catatumbo que lo ha convertido en fuente de consulta que lo hizo merecedor del Personaje del Año 2019 en Colombia.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 228 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)