Trump declina designar a cárteles de México como "grupos terroristas" por pedido de López Obrador

07-12-19.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que, a pedido de su homólogo de México Andrés Manuel López Obrador, renunciará "temporalmente" a designar a los cárteles como "organizaciones terroristas", una decisión que el gobierno mexicano rápidamente agradeció, reseñó la agencia AFP.



"Se ha completado todo el trabajo necesario para declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Desde un punto de vista legal, estamos listos para hacerlo", escribió Trump en Twitter, precisó AFP.



"Sin embargo, a pedido de un hombre que me gusta y respeto, y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, renunciaremos temporalmente a esta designación ¡e intensificaremos nuestros esfuerzos conjuntos para lidiar de manera decisiva con estas organizaciones perversas y en constante crecimiento!", agregó.



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, no tardó en reaccionar, también con un tuit.



"A nombre del gobierno de México agradezco la decisión del presidente Donald Trump de postergar la designación de organizaciones como terroristas a petición del presidente López Obrador, quien también le respeta y aprecia. Ganó la cooperación y habrá buenos resultados", escribió.



El jueves, al analizar este tema en Ciudad de México con el fiscal general estadounidense, William Barr, Ebrard había dicho que dar este paso en relación a los cárteles "echaría por la borda" la amplia cooperación que ambos países mantienen en temas como migración y seguridad.



Trump anunció el 26 de noviembre que planeaba designar a los cárteles mexicanos como "grupos terroristas", lo cual le daría a Washington más poderes para luchar contra el tráfico de drogas y de personas.



"Las designaciones no son tan fáciles, hay que pasar por un proceso y estamos en medio de este proceso", dijo entonces en una entrevista telefónica difundida en el sitio web del periodista conservador Bill O'Reilly.



Tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona estadounidense en el norte de México fueron masacrados a principios de noviembre en un ataque atribuido a los cárteles, muy influyentes en la región fronteriza.



Entonces Trump dijo que iba a "declarar la guerra contra los cárteles y eliminarlos de la faz de la Tierra" y aseguró que Estados Unidos estaba listo para ayudar a su vecino del sur.



Pero la propuesta no fue acogida por México, cuyo presidente dijo el 29 de noviembre que rechazaría cualquier operación militar estadounidense en su país.



"No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio", dijo López Obrador, al tiempo que enfatizaba sus "muy buenas relaciones" con Trump.



López Obrador, quien asumió el cargo hace un año, enfrenta un alza de la violencia en el país, que parece estar en camino de romper el récord de asesinatos este año, con 28.741 hasta la fecha.