Protestan en Bielorusia contra una mayor integración con Rusia. "Esto no es integración, es ocupación"

Credito: Efe

07-12-19.-Centenares de bielorrusos se han congregado este sábado en Minsk para protestar contra una mayor integración entre Bielorrusia y Rusia, cuyos líderes se encuentran reunidos en Sochi, balneario ruso en el mar Negro, para discutir ese asunto, reseñó la agencia Efe.



Los manifestantes, cuyo número ronda medio millar de personas, enarbolan banderas nacionales y proclaman mensajes contra Rusia.



Algunos gritan consignas a favor de la renuncia del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.



"Esto no es integración, es ocupación", rezaba uno de los carteles de los manifestantes.



Al inicio de la protesta, los congregados formaron una cadena humana en el centro de Minsk, en la que se pudo ver a muchos jóvenes y familias con niños, según la transmisión en directo del acto por internet.



La policía no impide por ahora la celebración de la protesta pero advierte por megafonía a sus participantes de que el acto no ha sido autorizado por las autoridades al tiempo que pide la disolución de la manifestación.



El político opositor bielorruso Pavel Severinets llama, en cambio, a los presentes a no disolverse y ocupar el centro «hasta la noche», para volver a salir a la calle mañana, domingo, según el portal Tut.by.



Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, mantienen hoy conversaciones en Sochi para abordar el proceso de la integración entre ambos países en el marco de la Unión Estatal ruso-bielorrusa, creada hace ahora 20 años.



Lukashenko prometió previamente no firmar ningún documento capaz de socavar la soberanía y la independencia del país durante la reunión con Putin.



A la vez, confirmó que el proyecto común para ahondar en la integración entre las partes se encuentra en la «fase final», pese a algunos desacuerdos serios.