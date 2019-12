Gobierno de Colombia no le da soluciones a miembros del comité del paro

7 de diciembre de 2019 .- Gobierno colombiano y los representantes del Comité Nacional del Paro no han podido llegar a un acuerdo después de dos reuniones.



Con bastante desconfianza salieron los miembros del Comité del Paro después de la segunda reunión con el gobierno, al parecer éste toma esto como un dialogo y no como una negociación que solucione las problemáticas del país.



Los negociadores ven con preocupación la forma en que el gobierno sigue su plan de gobierno como si nada estuviese pasando en el país, como si le importara nada las múltiples protestas que se están dando.



Otro motivo que tienen los negociadores del Comité Nacional de Paro para estar desmoralizados son las continuas represiones que mantiene la fuerza pública contra las manifestaciones, pese a que ya ocasionaron la muerte de un manifestante.



La cosa parece empeorar primero porque no hay solución en la mesa de diálogos entre el gobierno y los sindicalistas y segundo porque los indígenas han dicho que si no se le solucionan sus peticiones prontamente se tomarán la casa de gobierno con más de 30 mil hombres.

