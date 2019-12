Evo Morales: «El único fraude fue el de la OEA»

6 Dic. 2019 - ras la presentación demorada del informe prometido por la Organización de Estados Americanos (OEA) este jueves, el mandatario depuesto, Evo Morales, se pronunció para afirmar que, aún teniendo en cuenta las supuestas irregularidades que el organismo denuncia, él habría ganado las elecciones del 20 de octubre.«El informe de la OEA señala que encontraron irregularidades en 226 actas. Incluso anulando el voto del MAS-IPSP en esas actas, la diferencia se mantiene por encima del 10%«, escribió Morales.Además, agregó: «El único fraude fue el de la OEA, cómplice del golpe de Estado, para instaurar un gobierno de facto».Minutos más tarde, el mandatario insistió en que le habían robado la «victoria en primera vuelta» y destacó que, «la ley prevé que si hay irregularidades, debe repetirse la votación en esas mesas».Ya la semana pasada Morales había acusado a la OEA de haber sacado a la luz un informe preliminar para «consolidar el golpe de Estado». En ese momento, todavía no se conocía el documento final.En el documento que la OEA publicó el miércoles sobre las elecciones en Bolivia del 20 de octubre indica que Morales «habría conseguido la mayoría de los votos, pero no habría obtenido la diferencia del 10% necesaria para evitar la segunda vuelta».Esto lo justifica al decir que la victoria en primera vuelta de Morales «fue estadísticamente improbable», además de denunciar que la proclamación fue con base en «un aumento masivo e inexplicable de los votos del Movimiento al Socialismo (MAS) en el 5% final del cómputo».La OEA asegura haber hecho una «auditoría exhaustiva» para certificar el software. Además, afirma que hubo irregularidades en el llenado de actas «que afectan la integridad de las mismas», aunque admite que no pudo «contrastar la información consignada con las actas de escrutinio y cómputo» por la quema de una buena parte del material electoral, acción llevada adelante por los opositores que denunciaban fraude.