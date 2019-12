Greta Thunberg: "Yo sólo soy una pequeña pieza de un movimiento mucho más grande"

MÁS INFORMACIÓN

La juventud climática saca músculo. Lo hace después de que el máximo exponente del nuevo ecologismo, Greta Thunberg, haya llegado a Madrid para participar en la manifestación de este viernes contra la Cumbre de las Naciones Unidas (COP 25). "Yo sólo soy una pequeña pieza de un movimiento mucho más grande", ha comentado a los periodistas la activista sueca en una multitudinaria rueda de prensa.

Thunberg, que ha llegado esta mañana a Madrid, ha participado en un encuentro con los medios en el que también han intervenido otros miembros del colectivo Juventud por el Clima. Todos los focos estaban puestos en ella. Tanto, que la cola de periodistas a la entrada de La Casa Encendida –lugar del evento– era tan inmensa que algunos profesionales de la comunicación bromeaban con el rol mediático de la joven. "¿Es una rueda de prensa de Messi?", decía un holandés entre risas.

Todos los medios estaban buscando sus declaraciones y el grueso de las preguntas iban hacia ella. Lo mismo ocurría con las cámaras, que apuntaban directamente a su rostro. Sin embargo, Thunberg se ha querido quitar importancia y ha instado a los periodistas a preguntar al resto de activistas que la acompañaban en la rueda de prensa. "No hace falta que me pregunten sólo a mi, es importante que la gente pueda escuchar a los otros", ha zanjado con una sonrisa.

"Intentan silenciarnos de manera desesperada, pero no lo conseguirán, vamos a seguir avanzando"

La prensa, sin embargo, ha continuado dirigiéndose a Thunberg. Así que, al ser preguntada por sus expectativas con la COP 25, la sueca ha incluido a sus compañeros: "Espero que se llegue a algo especifico y que los líderes del mundo sean conscientes de la urgencia de la crisis climática. ¿Los demás que pensáis de esto?".

En cualquier caso, la joven ha contestado a todas las cuestiones y ha mostrado, una vez más, su mordacidad contra el poder. "Algunos políticos quieren mantener su status quo, les da miedo el cambio y, por ello, intentan silenciarnos de manera desesperada, pero no lo conseguirán, vamos a seguir avanzando", ha opinado.

La activista, no obstante, ha manifestado su pesimismo con el futuro del planeta debido a los escasos avances políticos en materia climática que se han conseguido en el último año. "Llevamos haciendo huelgas desde hace más de un año y no ha sucedido nada. No podemos seguir así", ha espetado.

"Tenemos que resolver el problema desde su origen e intentar hacer todo lo que podamos para evitar consecuencias peores de las que ya estamos viendo. No podemos permitirnos un día más sin que se tomen medidas políticas, no es un problema que debamos ignorar", ha concluido.