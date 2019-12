Senador Navarro: Presidente Piñera engorda su billetera en Colombia mientras Chile intenta llegar a fin de mes

Credito: Crónica Digital

5 Dic. 2019 - El senador Alejandro Navarro reaccionó con profunda molestia ante informaciones de prensa que indican que familia Piñera Morel habría invertido en el mercado de valores de Colombia durante las últimas semanas.



“El Gobierno y el Presidente Piñera, deben aclarar a la brevedad si el aumento de participación accionaria en la Bolsa de Valores de Colombia, de Inversiones Odisea, de propiedad de la familia Piñera Morel, se hizo tras el estallido de la crisis social que afecta hoy a nuestro país”, manifestó el senador progresista.



De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, rinde en estos momentos en el Senado una cuenta sobre el plan de rescate a la economía de Chile, mientras se anuncia que la familia Piñera Morel hace inversiones en el mercado bursátil de Colombia, sacando divisas, recursos, desde Chile, hacia el exterior”.



“Esto debe ser despejado”, continuó, “el Ministro debe aclarar pues si el llamado del Gobierno es a invertir en Chile, es a hacer un gasto fiscal para dinamizar la economía, es del todo incoherente, es del todo improcedente, y una falta a la ética absoluta, si esta noticia es cierta”.



“Se requiere una aclaración del propio Presidente de la República, Sebastián Piñera. Con esto no se juega, con la confianza ciudadana, incluso con la confianza de sus colegas empresarios. Ya que si esto es cierto, estamos frente a un problema grave y profundo, que confirma que el Presidente no ha entendido nada, no gobierna, no actúa y como remate, saca su dinero del país”, señaló Navarro.



El senador por la Región del Biobío finalizó haciendo un llamado al mandatario, “esta situación es gravísima y el Gobierno no puede eludirla; nos acostumbra a cadenas de televisión cada día; yo espero ver al Presidente esta noche dando una explicación, negando esta noticia sobre capitales en Colombia, y explicando, qué es lo que ha pasado, nos merecemos esa respuesta, pues Chile cambió, Chile despertó y si esto no es explicado, va a transformarse por cierto en acción ciudadana de impredecibles consecuencias”.



“Pues nadie ha olvidado que en su anterior mandato, su patrimonio subió en US$1000 millones durante su período presidencial, y en marzo de este 2019 vimos que subió 55 puntos en el Ránking Forbes de los más ricos del mundo. Por lo que de comprobarse esta información, significaría que él sigue engordando su billetera, mientras millones de chilenos y chilenas luchan por llegar a fin de mes”, sentenció el senador Alejandro Navarro.

