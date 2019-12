EEUU - Jefe del Comité de Justicia del Congreso: "Trump cometió un delito impecable, la mayoría está preparada para destituirlo"

El presidente del Comité de Justicia del Congreso estadounidense, Jerry Nadler, en Washington, EE.UU., el 4 de diciembre de 2019.

5 Dic. 2019 - El mandatario de EE.UU., Donald Trump, se ha excedido en sus facultades y merece ser destituido, afirmó este 4 de diciembre el presidente del Comité de Justicia del Congreso estadounidense, Jerry Nadler, del partido Demócrata.



"Cometió un delito impecable. El presidente le pidió a un gobierno extranjero que interviniera en nuestras elecciones, luego fue descubierto y después obstruyó a los investigadores dos veces", dijo en una audiencia de su comité.



Asimismo, señaló que las acciones presuntamente cometidas por Trump constituyen "crímenes graves y delitos menores, incluido el abuso de poder", y representan "una amenaza directa al orden constitucional" del país norteamericano.



"Si no podemos destituir a un presidente que abusa de su cargo para obtener una ventaja personal, ya no vivimos en una democracia, vivimos en una monarquía o bajo una dictadura. […] La mayoría de este país está claramente preparada para acusar y destituir al presidente Trump", afirmó Nadler.



Este martes, el informe final sobre el juicio político contra Trump fue aprobado con 13 votos a favor y 9 en contra por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El Comité Judicial debe decidir si presenta o no cargos contra el mandatario. De ser así, dichos cargos deberán ser respaldados por la Cámara Baja, liderada por los demócratas.

La fuente original de este documento es:

Actualidad.RT (https://actualidad.rt.com/actualidad/335851-nadler-trump-cometer-delito-impecable)