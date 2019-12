Colombia: gobierno y Comité de Paro se reúnen tras 14 días de protestas

5 de diciembre de 2019.- Después de dos semanas de protestas en Colombia, otra reunión está prevista hoy entre el Gobierno y el Comité de Paro.



El intercambio tendrá lugar tras la movilización nacional de la víspera en la que miles de personas se tomaron las calles del país para expresar su inconformidad con políticas implementadas por el Ejecutivo.



No se ha llegado a acuerdos porque tenemos discrepancias con la posición del gobierno frente al carácter de que ésta es una mesa de negociación con el Comité, declaró a medio de prensa Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, tras el encuentro anterior con el gobierno realizado el miércoles último.



Sigue existiendo una diferencia sobre el alcance de la mesa. Ellos hablan de unas 'conversaciones', mientras nosotros insistimos en la necesidad de una mesa de negociación con el Comité separada del 'diálogo nacional' del gobierno, detalló.



Igualmente, apuntó, mantenemos el criterio de que esta negociación la haremos en el contexto de las movilizaciones que estamos realizando, afirmó.



Desde el 28 de noviembre último, el Comité, los congresistas de la Bancada por la Paz y el movimiento Defendamos la Paz abogaron por iniciar un diálogo incluyente, democrático y eficaz con el gobierno.



En su opinión, lo que el presidente Iván Duque denominó conversación nacional, iniciada el 24 de noviembre último con diferentes sectores, no cumple con los requisitos mencionados en cuanto a forma y contenido.



Por ello, propusieron la conformación de una Mesa Nacional de Diálogo, plural y diversa, con representantes de los diferentes sectores sociales articulados en el Comité, el movimiento Defendamos la Paz, la Bancada por la Paz, las asambleas y cabildos ciudadanos, las expresiones culturales y los otros sectores de la ciudadanía que se han movilizado.



Asimismo, pidieron que se garantice la participación amplia y efectiva de los jóvenes y de los movimientos indígena, afrocolombiano y de mujeres. Cada sector intervendrá en la Mesa de Diálogo en el tema específico de la agenda que corresponda a sus reivindicaciones, apuntaron.



En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, el Comité pidió que el gobierno no adelante proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.



Adicionalmente, solicitó que el Ejecutivo aborde con el movimiento ciudadano Defendamos la Paz el proceso de cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 158 veces.