Brasil: Juez absuelve a Lula Da Silva y Rousseff acusados de asociación para delinquir

5 de diciembre de 2019.- El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva y la presidenta electa Dilma Rousseff, fueron absueltos este miércoles del cargo de asociación para delinquir, por el juez duodécimo federal de Brasilia, Marcus Vinicius Reis Bastos quien firmó sentencia absolutoria, al no encontrar pruebas a tales acusaciones.



Reis Bastos, además señaló que el proceso solo buscaba "criminalizar la actividad política" de los líderes políticos, refieren medios.



El cargo de asociación para delinquir, en uno de varios procesos por supuesta corrupción abiertos contra dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) en la nación suramericana.



La sentencia beneficia a los exministros de Hacienda, Antonio Palocci y Guido Mantega, como al extesorero de formación progresista Joao Vaccari.



Da Silva y Rousseff han sido declarados inocentes dos meses después de que Fiscalía solicitara su absolución, tras reconocer que no existían "elementos configuradores de la existencia de una organización criminal", cuya denuncia fue presentada por el entonces fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, a pocos días de finalizar su mandato en 2017, sin embargo sus sucesores en el cargo, Raquel Dodge y Augusto Aras, no respaldaron la querella.



Lula Da Silva fue puesto en libertad el pasado 8 de noviembre después de que la Corte Suprema autorizara a esperar en libertad hasta que agote todos los recursos a que tiene derecho contra sus condenas.



