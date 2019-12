(VIDEO) Justin Trudeau, Boris Johnson y Emmanuel Macron se burlan de Donald Trump a sus espaldas en la cumbre de la OTAN

04-12-19.-Tres eran tres, Trudeau, Johnson y Macron, con el holandés Mark Rutte y la princesa Ana como testigos. Bromeaban sobre Donald Trump, o se reían de él a sus espaldas. Comentaban sus interminables ruedas de prensa, y sus frecuentes salidas de tono... "Acabas viendo cómo su propio equipo se queda boquiabierto", concluía el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.El vídeo, de apenas 30 segundos y grabado el martes durante la cena de gala en el Palacio de Buckingham, fue emitido por la televisión pública canadiense CBC y se convirtió en la máxima e inesperada atracción durante la cumbre del 70 aniversario de la OTAN en Watford. La tensión que ya empezó a respirarse el día anterior fue a más durante la mañana soleada en los aledaños del Hotel Grove, donde se celebró el cónclave.Trump posó con la 'tropa' de la OTAN para la foto. Pero acabada de la reunión de tres horas, decidió romper filas y marcharse de un portazo, cancelando su esperada comparecencia ante los medios: "Nos volvemos a casa ¡Ya he dado demasiadas ruedas de prensa!".Antes de despedirse, eso sí, Trump arremetió contra su propio vecino, después de haber visto inevitablemente el famoso vídeo. "Tiene dos caras", dijo refiriéndose a Trudeau. "Es un tipo agradable, pero la verdad es que le he llamado la atención por el hecho de no estar pagando el 2% (de su PIB a gastos de Defensa). Imagino que no está muy contento por eso".Trudeau alegó por su parte que en las imágenes del vídeo no estaban bromeando sobre las ruedas de prensa de Trump, sino sobre la sede de la próxima G7 en Camp David. "Tengo muy buena relación con Donald Trump", presumió el primer ministro canadiense.El famoso vídeo se coló también en la rueda de prensa del 'premier' Boris Johnson. Le preguntaron si era verdad que estaban bromeando sobre el estadounidense y si se toma al presidente norteamericano en serio. "Es un disparate", replicó Johnson esmerándose en no mencionar a Trump por su nombre. "No sé de dónde han sacado eso"...El vídeo arrancaba precisamente con una pregunta formulada por Johnson al presidente francés, Emmanuel Macron: "¿Es por eso por lo que llegaste tarde?". Robándole la palabra, Trudeau se excusaba por él: "Llegó tarde porque su rueda de prensa duró 40 minutos".Acto seguido, de espaldas a la cámara, Macron parece entrar en detalles sobre su conferencia de prensa conjunta con Trump. De nuevo es Trudeau quien le interrumpe, sonriendo y en tono jocoso: "Oh, sí, sin anunció...". Y justo después es cuando sentencia que el propio equipo de Trump se queda "boquiabierto" ante los exabruptos del presidente en las conferencias de prensa.En su comparecencia con Macron, precisamente, Trump criticó criticó la falta de colaboración de los países europeos a la hora de repatriar a los presos del Estado Islámico. "¿Quieres unos cuantos y buenos combatientes del Isis? Te doy unos pocos", llegó a decir la presidente francés. A lo que Macron contestó: "Seamos serios". Poco antes, el presidente norteamericano había calificado como "insultantes" las declaraciones de Macron, alegando que la OTAN se encontraba en "muerte cerebral" por su pasividad en el ataque de sus miembros, Turquía, sobre posiciones kurdas en el norte de Siria.