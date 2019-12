Chile agota bombas lacrimógenas y las compra en Brasil

4 Dic. 2019 - Como resultado de su excesivo uso contra el movimiento social desde el 18 de octubre, las fuerzas policiales chilenas tienen hoy prácticamente agotadas las bombas lacrimógenas y han debido comprar nuevas cantidades en Brasil.



Según el diario La Tercera, las fuerzas de Carabineros han sido instruidas para emplearlas 'en forma efectiva a la consecución del objetivo deseado, que no es otro que disolver manifestaciones que no sean pacíficas y a la gradualidad como protocolo sobre el uso de la fuerza'.



Añade que la Dirección de Logística de la institución dispuso racionar el empleo de las bombas lacrimógenas.



Indica el rotativo que el cuerpo de Carabineros realizó una compra limitada de cartuchos lanzagases a la empresa brasileña Condor, que debe ser utilizada conforme a la orden de optimizar su efectividad y 'no desperdiciarlas'.



El uso de las bombas lacrimógenas aumentó además luego que el alto mando de Carabineros suspendiera temporalmente el empleo de las escopetas antidisturbios por los serios daños que han causado los balines a cientos de personas, muchas de ellas con lesiones oculares irreversibles.



En las últimas semanas también se han multiplicado las denuncias de personas heridas gravemente por el impacto directo de las bombas lacrimógenas.



El caso más lamentable es el de Francisca Campillai, de 36 años, quien fue impactada en la cara por una bomba lacrimógena lo que le provocó la pérdida de la vista en ambos ojos.



La agresión a la mujer ocurrió cuando se encontraba esperando un ómnibus para acudir a la jornada nocturna en su centro de trabajo. No estaba participando en manifestación alguna y fue agredida a mansalva por Carabineros.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 331 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=325648&SEO=chile-agota-bombas-lacrimogenas-y-las-compra-en-brasil)