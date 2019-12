Principal sindicato de Colombia rechaza suspender nueva huelga contra las políticas económicas y sociales de Duque

Credito: AFP

03-12-19.-El principal sindicato que promueve las protestas contra las políticas económicas y sociales del presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó el martes la posibilidad de suspender una huelga convocada para este miércoles e insistió en un diálogo directo con el Gobierno para buscar un acuerdo, reseñó la agencia Reuters.



El Gobierno de Colombia solicitó el lunes a los organizadores de las protestas suspender una tercera huelga convocada para mañana, al tiempo que aceptó un diálogo directo como se le exigió en un principio, aunque aclaró que sería paralelo al iniciado con otros sectores.



“La huelga no tiene reversa, no atendemos esas condiciones que nos plantea el gobierno, pero estamos dispuestos al diálogo y hacer todas las exploraciones que sean posibles”, dijo en una entrevista telefónica con Reuters el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.



“No vamos a suspender la huelga, se mantiene la orden de huelga para mañana miércoles cuatro de diciembre”, aseguró Orjuela antes de participar en una reunión del Comité Nacional de Paro, integrado por sindicatos, grupos de estudiantes y organizaciones sociales, con el gobierno.



La CUT es el principal sindicato de Colombia con más de 500.000 afiliados y 700 asociaciones de trabajadores.



Los promotores de la protesta presentaron un pliego de 13 demandas que incluyen el rechazo a una reforma para aumentar la edad de jubilación y a un salario por debajo del mínimo para los jóvenes, puntos que Duque negó estar tramitando en el Congreso.



La nueva huelga a la que se convocó hace parte de las protestas que comenzaron el 21 de noviembre y que de acuerdo con el gobierno han dejado unos 284 millones de dólares en pérdidas, principalmente en el comercio, el transporte y el turismo.



Las protestas han continuado desde su inicio en las principales ciudades del país, aunque con el paso de los días se ha reducido el número de manifestantes. Las movilizaciones hasta ahora no han afectado la producción de petróleo, de carbón, ni de café.



El gobierno inició desde la semana pasada una “Gran Conversación Nacional”, que incluye a los empresarios y los gremios económicos, como parte de sus esfuerzos por buscar soluciones a los problemas sociales y económicos del país. Sin embargo, los organizadores de las protestas rechazaron integrarse a esas mesas y solicitaron un diálogo exclusivo.



“Nosotros hemos dejado claro que buscamos un diálogo directo, separado de la Gran Conversación Nacional del presidente Duque, pero sin condiciones sobre nuestro plan de acción que tenemos hasta el 10 de diciembre”, dijo Orjuela.



El delegado del gobierno, Diego Molano, recordó que aunque los líderes de la protesta piden diálogo exclusivo, el presidente Duque advirtió que “no se pueden resolver los problemas de Colombia y sus temas solo con el comité de paro porque hay una conversación que tiene que tener en cuenta otros sectores”.



Las movilizaciones han dejado cinco muertos, incluido un joven que perdió la vida el lunes en una calle de Medellín cuando le estallaron varios explosivos que transportaba en medio de una protesta frente a una universidad pública.