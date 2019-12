Bolsonaro invitó a la golpista Jeanine Áñez a la cumbre del Mercosur

3 Dic. 2019 - La cumbre del Mercosur que comenzará este martes en Bento Gonçalves, en Rio Grande do Sul, contará con la presencia de los jefes de estado de Brasil, Argentina y Paraguay, en tanto que el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, estará ausente por problemas de salud y será representado por la vicepresidenta, Lucía Topolansky.



El primer día se harán los “contactos técnicos”, eufemismo de la casta política y los medios hegemónicos para referirse a la rosca, y seguirá el miércoles con una reunión de cancilleres. La cumbre de presidentes tendrá lugar el jueves para la clausura de la cumbre, y el ultraderechista Jair Bolsonaro, que hará de anfitrión, hizo saber hoy que invitó formalmente a la autoproclamada presidente de Bolivia Jeanine Áñez.



Brasil, que ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur, reconoció a Áñez como presidenta legítima de Bolivia, la misma postura que asumió Paraguay. Pero Argentina y Uruguay aún no lo hicieron, al menos formalmente. En el caso del derechista Macri, no quiere pagar el costo político de legitimar a un gobierno surgido de un golpe de estado, aunque al mismo tiempo, su gobierno negó que hubiera “elementos suficientes” para llamarlo como tal.



Por otra parte, Bolivia todavía está en proceso de adhesión al Mercosur, motivos por los cuales se hace evidente la intencionalidad política de Bolsonaro al invitar a la mandataria golpista. “Sacarse la foto” con los presidentes del bloque en una cumbre oficial, sería un fuerte respaldo a la presidencia de hecho de Áñez.



La jugada redundaría en mayores beneficios para el gobierno de Bolsonaro y para los grandes capitales brasileños con intereses en el país andino. El depuesto Evo Morales, siempre garantizó esos jugosos negocios así como la relación subordinada a su vecino mayor, pero su vinculación política con Lula da Silva y su imagen progresista, son características intolerables para el líder de la derecha brasileña.

