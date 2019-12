Bloomberg, el nuevo rival demócrata de Trump, pone de su bolsillo el dinero que EEUU retiró para la Cumbre del Clima

Mike Bloomberg aspirante a la candidatura demócrata Credito: Agencias

Trump ha sacado oficialmente a EEUU del consenso climático. En términos de apoyo económico, esto se traduce en que a fecha del 30 de septiembre de 2019, el Gobierno de Washington no había pagado un solo dólar de la contribución de 5 millones que tiene asignada para el presupuesto de este año de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Unfccc), organizadora de la cumbre anual del clima, que este año se celebrará en Madrid desde este lunes al 13 de diciembre.



Extraoficialmente, Michael Bloomberg, el multimillonario que espera convertirse en el próximo presidente de EEUU tras las elecciones de 2020, ha llenado ese vacío. En 2019, su fundación, Bloomberg Philanthropies, ha donado a la principal organización de la ONU por el clima 5,5 millones de dólares. Más de lo que tenía asignado el Gobierno de EEUU.



Igual que ha ocurrido con la financiación, será el Partido Demócrata el que represente extraoficialmente a EEUU en la cumbre de Madrid, ya que nadie espera a Donald Trump y el Departamento de Estado ha confirmado que la delegación oficial estará compuesta por representantes de segunda fila, igual que ocurrió en 2018.



Por eso, el Partido Demócrata ha preparado una delegación de 16 congresistas presidida por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. El año pasado, EEUU mandó una delegación de 44 personas a la COP24, cuatro menos que en 2017 y menos de la mitad de los que fueron a París en 2015, según informa CarbonBrief.



"EEUU hizo la promesa de cumplir los acuerdos adoptados en el Acuerdo de París y si el Gobierno federal no cumple con nuestra parte del trato, entonces el pueblo estadounidense debe hacerlo", señaló Bloomberg al anunciar su donación en abril de 2019. "Mientras alcaldes, gobernadores, empresarios y ciudadanos individuales trabajan para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos climáticos, nuestra fundación volverá a cubrir la diferencia de financiación federal a la ONU. Juntos, enviamos un mensaje alto y claro al resto del mundo: a pesar de lo que esté pasando en Washington, estamos con vosotros en esta lucha", añadió.



El Departamento de Estado de EEUU afirmó en su comunicado tras la cumbre del clima del año pasado, celebrada en Polonia, que "EEUU no va a asumir ninguna carga ni compromiso financiero en apoyo del Acuerdo de París y no permitirá que se utilicen los acuerdos climáticos como un vehículo para redistribuir la riqueza".



El multimillonario y exalcalde de Nueva York ejercía desde 2018 como enviado especial del secretario general de la ONU para la Acción por el Clima, pero dimitió el 11 de noviembre, unos días antes de hacer oficial su candidatura a la presidencia.



En 2018, EEUU también tenía asignados 5 millones de los cuales solo pagó 2,1. Entonces Bloomberg donó 4,5 millones para llegar a la cifra prevista. Según la fundación del multimillonario, la Administración Obama se comprometió a dar 15 millones para el ciclo 2018-2019 y Trump no lo ha cumplido.



Según informa la Unfccc en sus presupuestos, a fecha de 30 de septiembre, quedaban pendientes de pago 9,1 millones, de los cuales más de la mitad (55%) corresponden al impago estadounidense. En Europa, sin embargo, cinco de los seis principales países europeos (Alemania, Francia, Italia, España y Holanda) están entre los muchos países que han dado más dinero al presupuesto general del que inicialmente les fue asignado. Además los países también pueden financiar otros fondos de la organización como el de actividades suplementarias y el de participación (destinado a financiar los viajes a las cumbres climáticas a las delegaciones de países más pequeños). EEUU no aparece en ninguno de estos dos fondos en 2019.



Bloomberg ha donado los cinco millones al fondo de contribuciones suplementarias, que en 2019 ha recibido en total 15,6 millones de euros. En este fondo también están presentes otros actores no estatales, como el Banco Mundial (225.000 dólares), Iberdrola (56.883), BNP Paribas (45.584), Google (30.000) y Facebook (23.685).



La Unfcc, adoptada en 1992 y en vigor desde 1994, es el principal instrumento jurídico de respuesta internacional ante el reto del cambio climático y todos los Estados miembros de la ONU han firmado la convención. La Conferencia de las Partes (COP) es el principal órgano de la convención y es una asociación de todos los países que son partes de la misma. La COP se reúne anualmente y la de este año (COP25) comienza este lunes en Madrid.



Uno de los principales logros de la Unfccc ha sido la firma del Acuerdo de París en la COP de 2015. Sin embargo, EEUU anunció el 4 de noviembre su retirada oficial del acuerdo por "la injusta carga económica impuesta sobre los trabajadores, empresarios y contribuyentes de EEUU por las promesas realizadas bajo dicho acuerdo", tal y como afirmó el secretario de Estado Mike Pompeo.



EEUU se convertirá en el único país del mundo fuera del Acuerdo de París, pero todos los candidatos demócratas han prometido que si llegan a la presidencia volverán a adherirse al mismo.