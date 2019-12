China sancionó a la Marina de EEUU y varias ONG por su apoyo a Hong Kong

Credito: Archivo

02-12-19.-China sancionó este lunes a la Marina y a varias asociaciones estadounidenses, tres días después de anunciar represalias contra el apoyo de Estados Unidos a Hong Kong.



El gobierno chino calificó de abominación absoluta una ley promulgada por el presidente Donald Trump para apoyar a los manifestantes prodemocracia de Hong Kong.



La administración china considera que Washington está manipulando a escondidas a los que considera alborotadores hongkoneses. Además que es responsable del aumento de la violencia en la metrópolis del sur del país.



China anunció la suspensión inmediata de las escalas de los navíos de la Marina estadounidenses en la ex colonia británica, que le fue retrocedida en 1997.



Desde entonces, los buques estadounidenses solían atracar en Hong Kong para que los marinos pudieran recobrar fuerzas en el territorio autónomo chino.



El gobierno chino suspenderá el estudio de las peticiones de visita de recuperación de los navíos de guerra estadounidenses. Así lo anunció Hua Chunying, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.



El pasado agosto, Pekín bloqueó dos visitas de buques estadounidenses, según la Marina estadounidense.



La última visita de la US Navy, la del Blue Ridge, se remonta a abril, antes de que estallaran las protestas en Hong Kong.



«Operativamente, desde un punto de vista militar, esto no cambia gran cosa para Estados Unidos», declaró Michael Raska, especialista en cuestiones de defensa de la Universidad tecnológica de Nanyang de Singapur.



Políticamente, la decisión de Pekín da muestras de que la tensión entre China y Estados Unidos seguirá aumentando, predijo.



Para el experto Michael Cole, del Global Taiwan Institute de Taipéi, la medida es un símbolo, pero ilustra la escalada de represalias que envenena la relación entre ambas potencias.



ONG sancionadas



Además, el gobierno chino impondrá sanciones a las ONG que se comportaron mal en Hong Kong, anunció Hua. Aunque no dio más detalles.



Entre estas asociaciones, figuran organizaciones estadounidenses activas en el ámbito de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Freedom House.



La semana pasada, el gobierno chino anunció que tomaría medidas represalias ante la ley de 2019 sobre derechos humanos y democracia en Hong Kong, rubricada por el presidente Trump.



El texto amenaza con suspender el estatus económico especial que Washington da a la ex colonia británica si no se respetan los derechos de los manifestantes.



Donald Trump también aprobó una medida para prohibir la venta de material destinado a reprimir manifestaciones a la policía de Hong Kong.



Pekín considera ambos textos como una injerencia en sus asuntos internos. Al diferendo sobre Hong Kong se añade la guerra comercial y tecnológica en que se hallan enfrentados ambos países desde hace año y medio.



Pero, de momento, Pekín se abstuvo de mezclar ambos asuntos y suspender las negociaciones, que en la actualidad tratan sobre un acuerdo preliminar en el ámbito comercial.



Si no se alcanzara un acuerdo, podrían aprobarse nuevas subidas de aranceles mutuas a partir del 15 de diciembre.