Lacalle Pou llamó a fortalecer el Mercosur sin importar las ideologías

1 Dic. 2019 - El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo este sábado un llamado a fortalecer las relaciones entre mandatarios del Mercosur y a denunciar a los “dictadores” en América Latina.



“En el Mercosur vamos a tener la mejor de las relaciones con el presidente argentino, con el presidente brasileño, con el presidente paraguayo para levantar a la región”, prometió Lacalle Pou, de 46 años, en un acto de festejo de su triunfo en el balotaje electoral del domingo ante el oficialista Frente Amplio (izquierda).



El exsenador del centroderechista Partido Nacional venció con el 48,8% de los votos a su rival Daniel Martínez, que obtuvo 47,3%, terminado este sábado el escrutinio secundario habitual por parte de la Corte Electoral, que en esta elección fue determinante por la exigua diferencia de unos 35.000 votos entre los dos aspirantes a la Presidencia.



Ante decenas de miles de personas reunidas frente al Río de la Plata, en la zona sur de Montevideo, Lacalle Pou envió un mensaje hacia otros gobiernos latinoamericanos.



“Necesitamos una región fuerte con buenos gobiernos y que se lleven bien entre ellos”, dijo quien asumirá el 1° de marzo un mandato de cinco años.



El líder de una coalición de cinco partidos que van desde la derecha hasta la izquierda socialdemócrata lanzó una dura crítica al manejo de la política exterior por parte del Frente Amplio.



“No importa el partido, no importa la ideología. Si nos guiamos por la ideología en las relaciones exteriores no estamos representando a todo el país. Y el interés nuestro es de todos y cada uno de los uruguayos”, sostuvo.



“Está claro que en las relaciones exteriores (...) no nos vamos a hacer sentir vergüenza. Está claro lo que vamos a hacer: a los dictadores les vamos a decir dictadores, no le vamos a buscar la vuelta”, enfatizó el presidente electo, que durante la campaña dijo que es una “vergüenza nacional” la posición del actual gobierno uruguayo sobre Venezuela.



Entre los asistentes se distinguieron varias banderas de Venezuela.



En la multitud sobresalieron principalmente las enseñas de los partidos que formaron la alianza electoral que llevó a Lacalle Pou al poder luego de 15 años de gobiernos del izquierdista Frente Amplio.



Pero aparecieron también varias banderas del partido en el gobierno, un gesto que el futuro presidente aplaudió desde el escenario.



Me siento orgulloso de la dirigencia política de mi país”, comenzó su intervención.



Y agregó: “Aquí estamos representantes de cinco partidos políticos. Como todo lo nuevo, no sabíamos cómo se hacía. Lo construimos juntos. Hoy quiero agradecer especialmente a los otros cuatro partidos políticos que vamos a gobernar juntos en el próximo gobierno”.



“El 24 de noviembre todos sabemos lo que pasó. Había un resultado que no se podía dar vuelta nunca. Pero por algo pasan las cosas y ¿cuál fue la señal que ustedes le dieron al Uruguay? Que podíamos estar cuatro días en esta democracia sólida esperando los resultados. Eso es lo que tenemos que cuidar porque nuestra construcción democrática no está hecha de grandes gestas solamente, está en la vida cotidiana nuestra. La democracia nuestra se hace desde abajo con la imagen más linda que vi en esta campaña: jóvenes de todos los partidos políticos cantando el himno juntos", enfatizó.

