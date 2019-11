Perú: Keiko Fujimori sale de prisión pero seguirá siendo investigada por caso de corrupción

Fujimori junto a su esposo, tras abandonar la cárcel de Chorillos, en Lima Credito: AP

30-11-19.-La líder opositora peruana, Keiko Fujimori, salió de prisión este viernes (29.11.2019) después de 13 meses detenida por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado un recurso judicial que buscaba su libertad.



"Para mí ha sido el evento más doloroso de mi vida", fueron sus primeras palabras al cruzar el umbral de la prisión y abrazarse con su esposo, en presencia de un nutrido grupo de simpatizantes y periodistas.



Fujimori dejó la cárcel, donde estaba en régimen de prisión preventiva desde hacía casi trece meses, entre vítores de cientos de seguidores que armaron una fiesta frente al centro penitenciario con globos e incluso fuegos artificiales.



La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) afrontará en libertad el resto de la investigación que le sigue dentro del caso de corrupción Lava Jato por presunto lavado de dinero en la financiación de sus campañas electorales, gracias a un polémico fallo del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva.



En la puerta de la cárcel le esperaban su marido, el estadounidense Mark Vito, que 18 días atrás se había declarado en huelga de hambre para reclamar su liberación, acompañado de dirigentes del partido fujimorista Fuerza Popular y los centenares de seguidores que estallaron de alegría al verla en persona.



"El evento más doloroso"



En sus primeras declaraciones a la prensa, Fujimori dijo que este tiempo en prisión ha sido "el evento más doloroso de mi vida" y que ha tenido la oportunidad de "reflexionar y pensar sobre las cosas que he podido hacer mejor".



La excandidata presidencial agregó que el Tribunal Constitucional corrigió un proceso "lleno de abusos y arbitrariedades y lo que me corresponde es seguir enfrentando esta investigación, seguir colaborando con la justicia".



Fujimori pidió además "dejar de lado los odios, diferencias y trabajar juntos, siguiendo hacia adelante".



También agradeció a Dios por darle fuerzas para resistir, a su esposo e hijas, a su abogada, a sus militantes y simpatizantes que hoy la esperaron en la puerta del penal.



La líder de Fuerza Popular dijo que se tomará un tiempo para reencontrarse con su familia y recuperar su salud, y que "más adelante decidiré que haré en la segunda etapa de mi vida".



A pesar de su excarcelación, Keiko Fujimori seguirá siendo investigada por la fiscalía por los aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral del 2011 y 2016.



Grupo empresarial pagó 3,65 millones de dólares para campaña de K. Fujimori

Los ejecutivos de la constructora admitieron haber aportado un millón de dólares a la campaña de Fujimori en 2011, y otro monto en 2016, y una serie de empresas peruanas han revelado en los últimos días que también formaron un fondo para financiar la candidatura presidencial de la también exlegisladora.



Mientras que la investigación en su contra seguía su curso, su hermana Sachie Fujimori presentó un recurso de hábeas corpus ante el TC que fue aprobado por cuatro de los siete magistrados y que anuló la orden de detención preventiva.



Sentencia es cosa juzgada



El fiscal que lleva el caso contra Fujimori, José Domingo Pérez, comentó este viernes que la sentencia del TC es "contradictoria" e informó que el procurador del Poder Judicial pedirá su nulidad.



No obstante, el presidente del TC, Ernesto Blume, declaró que "la sentencia es cosa juzgada, es inamovible y hace carácter obligatorio".



La resolución del TC fue recibida por la jueza Rosa Amaya quien emitió a su vez una orden de excarcelación y la envió al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que sea ejecutada de inmediato.



El jefe del INPE, César Cárdenas, declaró a Canal N que estaban haciendo "todos los esfuerzos para poder procesar todas las ordenes de liberación que nos ha comunicado el Poder Judicial de distintos despachos judiciales".



Cárdenas explicó que el INPE debía verificar que no haya otra orden de detención contra Fujimori para poder autorizar finalmente su liberación y, en ese sentido, confirmó que la excarcelación se produciría este viernes.