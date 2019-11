Evo Morales denuncia que Interpol emitió notificación para capturarlo

Credito: Reuters / Sputniknews

27 Nov. 2019 - El presidente de Bolivia en el exilio, Evo Morales, informó este miércoles que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una notificación azul para capturarlo, acusándolo de delitos que no existen.



«Quería informar a la prensa que la Interpol me está buscando en América del Sur por delitos que no existen. Para el sistema capitalista los movimientos sociales somos terroristas», aseguró Morales en rueda de prensa desde la ciudad de México donde se encuentra asilado.



Asimismo, indico que la persecución no ha silo en su contra, sino también contra quienes formaron parte de su Gobierno, inclusive aquellos que aún se mantienen luchando en el país.



«Militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) fueron violentados, a una alcaldesa le cortaron el cabello, le lanzaron pintura. A las mujeres que llevan pollera les pegaron por ser diferentes, a esa violencia ha llegado el gobierno de facto», sentenció el líder indígena en declaraciones transmitidas por Telesur.



Por otro lado, denunció que las autoridades autoproclamadas del país suramericano quieren desmantelar el Estado Plurinacional, ya que no aceptan la diversidad de culturas y pensamiento.



«Nunca nos perdonarán que apostamos a la nacionalización de los recursos naturales y cambiamos Bolivia, lo que a uno más le duele es que destruyan todo eso», puntualizó Morales.



Desde la renuncia de Morales, el pasado 10 de noviembre — tras el golpe de Estado consumado en su contra — Bolivia se encuentra sumergida en una fuerte crisis social y política, encabezada por la autoproclamada «presidenta interina», Jeanine Áñez, que ha dejado un saldo de 32 muertos y cientos de heridos.

