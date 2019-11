México: Evo Morales cambia de residencia y su manutención correrá por su cuenta

28 Nov. 2019 - El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció su traslado a una residencia particular en Ciudad de México. A partir de ahora, su manutención correrá por su cuenta mientras que la seguridad seguirá a cargo de las autoridades mexicanas.



"Desde anoche nos trasladamos a otro lugar con cooperación, claro. Ahora que salimos del Campo Militar, tenemos que comenzar a financiar nuestra estadía. Ha sido difícil encontrar. Siempre está la cooperación de hermanos de México y también de embajadores de otros países", declaró el político boliviano, citado por medios mexicanos.



Morales no reveló el lugar de su nueva morada. Estará acompañado por la exministra boliviana de Salud, Gabriela Montaño, y el antiguo vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.



Además, el exmandatario boliviano comunicó que la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) emitió la llamada ficha azul en su contra. Se trata de una ficha que tiene como objetivo solo la localización o identificación de una persona de interés para la investigación penal de un país. Esta ficha, según Morales, fue dirigida a países como Colombia, Ecuador, Argentina y México.



"La Interpol me está buscando en América del Sur por delitos que no existen", declaró Morales.



El Gobierno de 'facto' de Bolivia denunció penalmente a Morales por "sedición y terrorismo". Tras haber recibido esta denuncia, la Fiscalía de La Paz notificó a través de la Cancillería del país a Morales de una citación para tomar sus declaraciones.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 492 veces.