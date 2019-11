Bolivia: Posible candidato del MAS pide que el partido apueste por autocrítica y unidad

27 Nov. 2019 - El Movimiento al Socialismo (MAS, izquierda) del depuesto presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) debe apostar por la autocrítica y la unidad para generar un verdadero proceso de recambio, dijo a Sputnik el dirigente Andrónico Rodríguez, que se perfila como posible candidato presidencial.



"Se cometieron muchos errores; tenemos que concentrar a todos los actores del MAS en los nueve departamentos para que salgan muchas propuestas y se analicen los errores, también tenemos que apostar a la unidad", dijo Rodríguez, de 30 años y vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico, organización de la que surgió Morales



Rodríguez, señalado por algunos medios como "el heredero" de Morales, dijo que es necesario reestructurar el MAS, ya que en el movimiento hay "dirigentes autonombrados" que no responden a la estructura orgánica del partido.



"Primero es importante trabajar para generar condiciones de unidad y es esencial empezar a tomar en cuenta a la gente comprometida, que hizo las cosas por convicción durante el golpe de Estado (contra Morales) y olvidar a aquellos dirigentes que renunciaron cuando Evo se tuvo que ir a México", dijo el dirigente cocalero y licenciado en ciencias políticas.



Es necesario identificar algunos errores y asumirlos con "mucha responsabilidad y autocrítica", defendiendo también los "grandes logros" de los más de 13 años de Gobierno, expresó.



"Uno de nuestros grandes problemas es que se han impuesto candidatos, haciendo caso omiso a lo orgánico; hemos dejado pasar la decisión de las bases y más ha interesado ser amigo del ministro o del dirigente influyente, por lo que creo va a ser necesario tomar en cuenta la opinión y decisión de las bases", dijo.



Según Rodríguez, las autoridades del MAS optaron en el pasado por ser "conformistas", sin presentar ideas "innovadoras" ni generar unidad dentro del partido.

Posible candidatura



Por otro lado, Rodríguez dijo que podría postularse si tiene el apoyo de Morales y del MAS.



"Finalmente si las organizaciones matrices del MAS a nivel nacional me apoyan y está el visto bueno del presidente Evo, no quedará otro camino que asumir; pero es un momento muy difícil y la responsabilidad sería muy grande", dijo Rodríguez.



Rodríguez dijo que en redes sociales y en los medios aparece "bastante" su nombre como posible candidato.



"Mucha gente me ve como posible candidato, aunque nada está definido porque todavía se está acordando reuniones departamentales (...) vi que unos medios internacionales han estado nombrándome bastante, pero mucho va a depender del visto bueno del propio presidente Morales", insistió.



Morales dijo el 21 a Sputnik que no pretendía ser candidato si con ello contribuía a pacificar el país.



Consultado sobre quién lo sucedería en una candidatura, se mostró inclinado a dar prioridad a nuevos líderes del campo y la ciudad.



Acusaciones



Por otro lado, Rodríguez afirmó que las acusaciones de terrorismo y sedición que existen en su contra son falsas.



Afirmó que el Gobierno de facto ha querido quemar las casas de los dirigentes sociales y señaló que incluso los militares y policías "agarraban a familiares para amenazar y convencerlos de que hablaran en contra de Evo".



"No hay libertad, los derechos están truncados; a pesar de que quieren criminalizarnos, la protesta es legal porque es un derecho (...) Si algo le sucede a los dirigentes o a mi persona, los responsables son directamente ellos", agregó.



Bolivia está sumergida en una crisis política desde las elecciones del 20 de octubre, que ganó Morales pero cuyo resultado fue cuestionado en un informe de la Organización de los Estados Americanos tras el cual el exmandatario renunció el 10 de noviembre, presionado por la cúpula del Ejército y la Policía, luego de semanas de protestas violentas en contra de un presunto fraude electoral.



Después de que Morales fuera asilado por México, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta sin pasar por los procedimientos legislativos previstos en unas sesiones del Parlamento que no tuvieron el quórum requerido.



El Gobierno de facto sacó a los militares a las calles para aplacar las protestas y emitió el 15 de noviembre un decreto que exime al ejército de eventuales responsabilidades penales.