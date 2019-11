Líder de Hong Kong pide calma, pero no ofrece concesiones tras revés electoral

Vidrio roto en la Universidad Politécnica de Hong Kong Credito: Reuters

26-11-19.-La líder de Hong Kong, Carrie Lam, renovó el martes sus llamados a la paz en la ciudad bajo control chino, aunque no ofreció concesiones a los manifestantes antigubernamentales pese a la rotunda victoria de los partidos prodemocracia en las elecciones locales.



Con un aspecto cansado y ojeroso, Lam habló un día después de que los resultados mostraron que los candidatos prodemocráticos lograron casi el 90% de los 452 escaños del consejo distrital en las elecciones del domingo, consideradas como un barómetro de la oposición a la política respaldada por Pekín tras meses de disturbios.



China, que ha culpado a fuerzas foráneas de fomentar la agitación, no ha comentado de forma directa los resultados y los férreamente controlados medios de prensa evitaron informar en detalle sobre cómo votaron los hongkoneses.



El martes, el alto diplomático Yang Jiechi condenó la aprobación de legislación en Estados Unidos en apoyo de los manifestantes, según la agencia estatal de noticias Xinhua.



Un día antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino citó al embajador estadounidense, Terry Branstad, para protestar contra la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, diciendo que equivalía a una injerencia en un asunto interno del país asiático.



Lam reconoció que los votantes en la ciudad quisieron expresar sus puntos de vista sobre muchos asuntos, incluidas las “deficiencias en el gobierno”.



Tras dar las gracias a la gente por votar de manera pacífica, mostró su esperanza en que la vuelta a la calma durante el fin de semana sea una señal de que los residentes quieren poner fin a la agitación que ha convulsionado a la ciudad desde hace seis meses.



“Todos quieren volver a su vida normal y eso requiere los esfuerzos concertados de cada uno de nosotros”, dijo Lam durante su discurso semanal en la sede del gobierno.



“Como he dicho en repetidas oportunidades, recurrir a la violencia no nos permitirá avanzar. Así que por favor, por favor, ayúdennos a mantener la calma y la paz relativas (...) y construir una buena base para que Hong Kong avance”, agregó.



Aunque la mayor parte de la ciudad permanecía en calma, un grupo de manifestantes sigue atrincherado en la Universidad Politécnica, rodeado por la policía tras los enfrentamientos que hubo en el campus -situado en la península de Kowloon- en los días previos a los comicios.