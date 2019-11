La Cancillería china presenta una nota a Reuters por su material sobre Hong Kong

El portavoz de la Cancillería de China, Geng Shuang

26 de noviembre de 2019.- Un portavoz de la Cancillería china en Hong Kong presentó una nota a Reuters en relación con una publicación de esa agencia sobre Hong Kong que, según el organismo diplomático, no corresponde a la realidad.



La Cancillería china llamó al medio a exponer los hechos reales, actuar con responsabilidad y profesionalismo y "dejar de divulgar información no auténtica inmediatamente".



Más temprano, la agencia Reuters publicó citando a unas fuentes informadas que las autoridades chinas crearon un centro de crisis en la frontera con Hong Kong y analiza la posibilidad de reemplazar al jefe de la oficina de la Cancillería de China en la región administrativa especial.



Según el medio, Pekín no está satisfecho con el trabajo del alto funcionario en la gestión de la crisis política en la región.