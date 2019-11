Despiden al Secretario de Marina de EEUU tras polémica sobre un Navy Seal que posó junto al cadáver de un combatiente del EI

Richard Spencer Credito: Web

25-11-19.-El Departamento de Defensa de Estados Unidos despidió este domingo (24.11.2019) al secretario de la Armada, Richard Spencer, por su gestión en el caso de un Navy Seal -un miembro del cuerpo de élite homónimo del Ejército-, que posó para una fotografía junto al cadáver de un combatiente del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Irak.



En un comunicado, el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, explicó que el secretario de Defensa, Mark Esper, solicitó la renuncia de Spencer "tras perder la confianza en él por su falta de sinceridad sobre las conversaciones con la Casa Blanca sobre el manejo del (caso del) Navy Seal Eddie Gallagher".



En julio pasado, un jurado militar condenó a Gallagher por posar junto al cuerpo del yihadista fallecido para una fotografía durante su despliegue en 2017 en Irak y lo absolvió del cargo de asesinato.



El caso llamó la atención del presidente Donald Trump, quien el miércoles pasado expresó su apoyo a Gallagher: "La armada NO retirará al Soldado y Navy Seal Eddie Gallagher su pin de Tridente", tuiteó el mandatario, en alusión a la insignia que marca la pertenencia al cuerpo de élite de los Navy Seal.



En su comunicado, el Pentágono detalló que Esper habló el viernes con Trump sobre el caso de Gallagher y averiguó que Spencer había propuesto en privado a la Casa Blanca, al contrario de lo que había manifestado en público, restaurar a Gallagher en su rango y permitirle que pasara al retiro conservando su pin de Tridente.



"Desafortunadamente, como resultado, he decidido que el secretario Spencer no tiene mi confianza para seguir en el puesto. Le deseo lo bueno a Richard", dijo Esper.



La Marina de Estados Unidos lanzó un procedimiento mediante el cual una junta de revisión podría expulsar a Gallagher y a otros tres miembros de su unidad. Pero la intervención de Trump, comandante en jefe del ejército estadounidense, ha puesto en duda ese proceso.



DW-(efe, afp, CNN)