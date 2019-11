Diputada boliviana: "Golpe de Estado en Bolivia no fue solo contra Evo"

24 Nov. 2019 - Este domingo, la diputada boliviana del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, denunció que el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, no solo fue contra él, sino contra todos los funcionarios que fueron electos el pasado 20 de octubre a través del voto popular. “Autoridades electas del MAS han sido obligados a renunciar violando de esta manera los derechos humanos, 5 gobernadores, 1 subgobernador, 4 alcaldesas, 28 alcaldes, 26 concejalas y 4 concejales, en total 68 autoridades”, dijo Brito.Asimismo la funcionaria se hizo eco a través su cuenta oficial en la red social Twitter @Soniabrito07 al retuitear ésta información difundida por el bloque parlamentario.Desde el pasado martes 9 de noviembre gobernadores y alcaldes oficialistas pusieron sus cargos a la orden en plena crisis política y social en que está sumido el país antiplano desde las elecciones generales del 20 de octubre. Una de las autoridades que renunció fue el gobernador de la región andina de Potosí, el oficialista Juan Carlos Cejas, quien dijo a los medios que no se iba a “aferrar al cargo si eso va a ayudar a que no tengamos enfrentamiento”.También tomó la decisión para proteger a su familia que, según dijo, “está en riesgo”. El alcalde de Potosí, William Cervantes, también del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), fue obligado a renunciar por una multitud que le hizo firmar la dimisión en una bandera potosina, según se ve en un video difundido en medios y en las redes sociales”, según declararon en su oportunidad al diario El Comercio de Perú.