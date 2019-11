(VIDEO) Presidenciales de Uruguay: el anuncio del resultado final se pospone por la diferencia muy ajustada entre Lacalle Pou y Martínez

24 Nov. 2019 - Con una diferencia mínima y mucho menor a la esperada se adelanta en la segunda vuelta de las presidenciales de Uruguay Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) frente a Daniel Martínez (Frente Amplio). Pero la diferencia es muy pequeña como para dar una definición y la Corte Electoral dijo que habrá que esperar hasta el viernes para saber el resultado final.Hasta el momento, con el 98,46 % de los votos escrutados, el candidato por el Partido Nacional tiene una leve ventaja al imponerse con el 48,81 % ante Daniel Martínez, del Frente Amplio, quien ha conseguido el 47,41% de los votos.Según la Corte Electoral, la diferencia es de 29.695 votos mientras hay unos 34.573 votos observados. Como la diferencia entre uno y otro candidato es menor a la cantidad de votos observados, habrá que esperar a ese análisis pormenorizado.Si el resultado se confirmara, Uruguay daría un giro hacia la derecha después de 15 años del progresismo en el poder: el FA gobernó desde 2005 entre Tabaré Vázquez (2005 a 2010 y 2015 a 2020) y José 'Pepe' Mujica (2010 a 2015).Quién es quiénLacalle Pou tiene 46 años, es abogado y ha hecho su carrera política como senador y diputado. Eshijo de Luis Alberto Lacalle, presidente de Uruguay entre 1990 y 1995. Es de centro derecha y logró armar lo que se conoce como la 'coalición multicolor' uniendo al Partido Nacional con el Partido Colorado, el espacio Cabildo Abierto, el Partido de la Gente y el Partido Independiente. Todos firmaron el "Compromiso por el País" que, entre otras cosas, promete: declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, reformar de los estatutos del personal docente, eliminar la obligación financiera, disminuir el gasto público y eliminar el déficit fiscal.Martínez, por su parte, tiene 62 años, es ingeniero y fue intendente de Montevideo hasta abril, cuando dejó para dedicarse a la campaña. Hasta último momento llamó a los uruguayos a hacer un 'maracanazo', en referencia a la hazaña de la selección uruguaya que en 1950 dio vuelta la final de la copa del mundo ante Brasil en Río de Janeiro.Jornada democráticaLa jornada de votación empezó a las 8 de la mañana y se pudo asistir a los 7122 circuitos electorales. Fueron 2.699.877 los uruguayos y uruguayas habilitados para sufragar. Se calcula que el 90% participó de los comicios.El presidente Tabaré Vázquez votó en la mañana y en declaraciones a medios locales confirmó que el Gobierno prepara la transición hace tres meses. También prometió que saludará al ganador, sea quien fuere. Además analizó: "El desafío del próximo gobierno será mantener los equilibrios sociales políticos y económicos que hoy el Uruguay tiene".A las 19:30 cerraron las mesas y desde 20:30 se empezaron a dar a conocer algunos sondeos no oficiales. Desde entonces, la tensión fue total: durante más de dos horas se mantuvo el título de "empate técnico" porque la diferencia entre uno y otro no era de más de dos puntos.Polémica pre-electoralUn día antes de la veda, en Uruguay estalló una tensión que venía en aumento. El ex candidato a presidente por Cabildo Abierto y General retirado Guido Manini Ríos publicó un video en redes en el que llamaba a las Fuerzas Armadas a no votar al Frente Amplio: "En estos días vemos que aquellos que desde el gobierno sistemáticamente han atacado a la institución armada hoy les piden su voto", destacaba Manini Ríos.En las mismas horas se conoció una potente editorial de una revista editada por militares retirados del Centro Militar en la que se llamaba a a cerrarle el paso "al comunismo, la ideología de género y la inseguridad". Además, agregaban: "El próximo domingo hay que sellar el camino de un nuevo amanecer. El Marxismo debe empezar a ser definitivamente extirpado del horizonte de nuestro destino nacional", se lee.Ante esto, el Frente Amplio emitió un comunicado en el que rechaza el mensaje que el líder de Cabildo Abierto envió a las Fuerzas Armadas y también la editorial.El comunicado finaliza con una frase del fundador del Frente Amplio, Líber Seregni, que reza: "Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria del futuro que soñamos".En la primera vuelta, el FA había ganado con un 39% de los votos, mientras Lacalle Pou había obtenido un segundo lugar con 28.62%.