Revela informe: Usurpación de Citgo es un acto subversivo contra la Organización Mundial del Comercio

24 de noviembre de 2019.- La usurpación de los activos de Citgo representa un acto subversivo contra los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y constituye un peligroso e inédito precedente en el ámbito mercantil de EEUU, que pondría en riesgo cualesquiera inversiones independientemente del país de origen, revela el Informe del Comisario 2018 de Pdvsa.



"Es más, se alinea este desafuero con las sanciones aplicadas a empresas líderes en tecnologías, lo cual evidencia que el gobierno de ese país pasó a una etapa ofensiva a ultranza en función de no perder privilegios en los mercados mundiales", destaca.



El documento apunta que los gobernantes de EEUU no deben eludir su responsabilidad personal ante tribunales internacionales, en tanto que han arremetido en forma arbitraria en franca contravención al derecho internacional, confiscando los activos de la filial Citgo, integrada básicamente por las Refinerías de Lemont, Lake Charles y Corpus Christi, complejo de poliductos y estaciones de servicios"



Los resultados financieros revelan que en 2018, Citgo Holding, Inc. generó una ganancia neta de 701 millones de dólares, originándose un importante aumento de 127 millones, al comparar con la ganancia obtenida en 2017, la cual fue de 574 millones de dólares. La filial Citgo Petroleum Corporation obtuvo una ganancia neta estimada de 849 millones de dólares.



La usurpación de Citgo, que viola las normas internacionales de comercio, se sumaría a los golpes propinados al sistema de arbitraje de la OMC, el cual se encuentra al borde del colapso por los vetos de EEUU, que amenazan con paralizar este sistema multilateral de resolución de disputas, sin que por el momento se perciba una solución en el horizonte.



La agencia de noticias EFE informa que el Órgano de Apelación, formado habitualmente por siete jueces y que desde 1995 tiene la última palabra en los conflictos que los 164 países miembros de la OMC someten al arbitrio del organismo, podría dejar de ser operativo a partir del 10 de diciembre en concreto.



La web de la OMC señala que ésta es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible.



Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)