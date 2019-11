Putin llama a su partido 'Rusia Unida' a renovarse tras revés electoral

El presidente de Rusia, Vladimir Putin Credito: Web

23-11-19.-La presencia del presidente Vladimir Putin marcó el punto más relevante en el congreso de Rusia Unida, el partido en el poder en el país y que pasa por época de vacas flacas. El mandatario dijo ante los delegados este sábado (23.11.2019) en Moscú que había que responder a los "problemas de la gente” para volver a ser "una máquina de ganar”.



Putin llamó al partido a asumir su papel de liderazgo ante la sociedad y renovarse para vencer en las parlamentarias de 2021 tras el revés sufrido en las elecciones regionales de septiembre pasado. "Las elecciones venideras son de gran importancia para garantizar la continuidad del desarrollo nacional, para conservar e incrementar todo lo logrado", afirmó.



En VDNkh, parque moscovita abierto en 1939 para ensalzar las hazañas del comunismo y renovado en 2014, Putin habló ante 2.000 delegados, entre ellos numerosos gobernadores regionales, diputados y senadores, y el primer ministro, Dimitri Medvedev, presidente de Rusia Unida. "Deben plantearse ustedes mismos las preguntas acuciantes, sin esperar” una consigna del Kremlin, recomendó Putin.



Superados por el "voto inteligente”



El mandatario aconsejó "resolver los problemas ustedes mismos” y no dejar pasar casos de mala gestión. El mandatario puso como ejemplo a los hospitales en mal estado o las escuelas con exceso de personal. "En las calles ustedes tienen que ver todo lo que los responsables no ven. Busquen soluciones”, agregó el presidente ruso, que no es oficialmente miembro del partido que fundó en 2001.



La presencia de Putin no tiene un carácter meramente simbólico, sino que busca dar un impulso real al partido, que aglutina un 32,6 por ciento de las intenciones de voto, muy lejos del 54 por ciento obtenido en las legislativas de 2016, según los últimos sondeos. El partido busca recuperar fuerzas luego de que el llamado "voto inteligente", estrategia ideada por el líder de la oposición extraparlamentaria, Alexei Navalni, permitió a la oposición arrebatarle 20 escaños.