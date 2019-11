Ecuatoriana María Fernanda Espinosa competirá con Almagro por cargo en la OEA

Excanciller de Ecuador María Fernanda Espinosa.

22 Nov. 2019 - La excanciller de Ecuador y expresidenta de la Asamblea General de la ONU María Fernanda Espinosa competirá con Luis Almagro por el puesto de secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo este jueves a la AFP el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders.



“Mi gobierno y varios otros gobiernos han tomado esta decisión”, dijo el diplomático que declinó referirse a cuáles. “En este momento prefiero no hablar por ellos”, indicó.



El plazo para presentar las candidaturas a la elección vence el 15 de diciembre y la votación, que se llevará a cabo en marzo de 2020, se definirá por mayoría simple de 18.



Otras fuentes diplomáticas confirmaron que el nombre de Espinosa circula por los pasillos.



Sanders explicó que su apoyo se debe a que su gobierno considera que Almagro ha sido una “figura divisiva” en la organización, que tiene 35 miembros (34 en la práctica, dado que Cuba no participa).



El diplomático caribeño dijo que el trabajo de Secretario General consiste en construir consenso entre los países miembros para que la OEA pueda hablar con una sola voz.



En el foro regional, Venezuela está representada por un delegado del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que está reconocido por más de 50 países como presidente interino por considerar que el segundo mandato de Nicolás Maduro es ilegítimo.



Almagro denuncia violaciones a los derechos humanos en Venezuela, donde según la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hubo más de 6.900 muertes por “resistencia a la autoridad” en el último año y medio.



El diplomático uruguayo, que cuenta con apoyos como Brasil y Colombia, defiende posturas como aumentar las sanciones contra Venezuela.



“Almagro es un hombre de opiniones muy fuertes. Y parece que no puede subyugar su opinión personal por el bien de la región”, indicó el diplomático de Antigua y Barbuda que reconoció el “talento” del secretario general.



Sanders destacó que Espinosa tiene la experiencia de la ONU.



“Ella intentó construir consensos entre todos los países y tenía un trabajo mucho más difícil”, agregó el diplomático.



La elección de Espinosa en la ONU, que fue secreta, dividió a los países de América Latina, entre quienes la apoyaban a ella, entre ellos Venezuela, y los que secundaban a la candidata hondureña Mary Elizabeth Flores.