Evo Morales revela plan de la Fuerza Aérea para asesinarlo en helicóptero

Evo Morales Credito: Web

22 de noviembre de 2019.- El expresidente boliviano acusa a un comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) de planear asesinarlo en el incidente del helicóptero el 4 de noviembre.



“Yo he viajado tanto en helicópteros cada día, ventarrones, lluvias y a veces nubosidad. Esa vez solo fue una pequeña llovizna. Después ya me he dado cuenta que el general comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros, es el que ha hecho este atentado”, señaló el expresidente boliviano, Evo Morales, en una entrevista concedida el jueves a la cadena rusa de noticias Russia Today (RT).



En dicha entrevista realizada por el expresidente de Ecuador Rafael Correa, Morales afirmó que fue a entregar un camino, pero sorpresivamente, el helicóptero se había caído. “Yo todavía estaba pensando que era por algún problema, pero ahora estoy convencido, convencido, de que eso fue un atentado”, aseguró el exmandatario boliviano.



Morales al proporcionar pruebas de sus declaraciones de que Jorge Gonzalo Terceros, es responsable del atentado, señaló que en los últimos días notó que el comandante Gonzalo había cambiado totalmente.



Asimismo, Morales fue más allá e hizo alusión al jefe opositor Luis Fernando Camacho, quien en la jornada del accidente dijo: “El día lunes van a ver cómo Evo se va a caer, vamos a mostrarlo en vídeo”, pero después de que saliera ileso del incidente, no mostró nada.



“La decepción de la gente que esperaba la documentación de lo que él quería mostrar, que se ha caído el helicóptero de Evo y cómo Evo ha muerto (…) pero él no mostró nada”, sostuvo el dimitido presidente.



El pasado 4 de noviembre, la Fuerza Aérea Boliviana informó que el helicóptero que transportaba al presidente Morales aterrizó de emergencia tras sufrir una falla mecánica.



La aeronave EC-145 que trasladaba a Morales, a la ciudad de Oruro desde Colquiri (ambas situadas en el centro-oeste del país), presentó una falla mecánica del rotor de cola durante el despegue, motivo por el cual realizó un aterrizaje de emergencia.



De acuerdo con reportes de testigos que recogió el diario boliviano El Deber, el helicóptero chocó contra una estructura metálica cuando despegaba y después cayó de al menos unos 15 metros de altura.



El pasado 10 de noviembre, Morales renunció a su cargo para “preservar la paz en su país” tras una arremetida golpista de la oposición, que provocó una ola de protestas violentas contra las autoridades del Estado y personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente dimisionario.