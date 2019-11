Alto desempleo y costo de la vida preocupan a los colombianos

Credito: PL

22 Nov. 2019 - Según encuestas realizadas, el costo de la vida y el elevado desempleo están entre los problemas que más preocupan a los colombianos, a poco más de un año del inicio del mandato del presidente Iván Duque.



El panorama laboral resulta complejo con una tasa de desocupación superior al 10 por ciento y un entorno en el que a los jóvenes se les dificulta la búsqueda de un puesto por la inexperiencia y a los adultos por la edad.



El índice de desempleo siguió aumentando y durante varios meses de este año trepó por arriba del 10 por ciento.



Por ejemplo, en septiembre último, se ubicó en 10,2 por ciento, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).



La cifra representa 0,7 puntos porcentuales por encima del resultado del mismo mes de 2018, que fue de 9,5 puntos, detalló.



De tal forma, en septiembre del año en curso el número de parados trepó a 2,53 millones de personas, 153 mil más que en igual periodo del 2018.



Juan Daniel Oviedo, director del DANE, puntualizó que en el noveno mes de este año la población ocupada se redujo en unas 470 mil personas frente a septiembre de 2018, especialmente en áreas rurales.



Es una señal estructural del mercado laboral en el que estas 470 mil personas que salen de la situación de ocupación están concentradas fundamentalmente en pequeños municipios y el área rural del país, donde actividades de comercio básico y agropecuarias explican en buena parte la caída de la población ocupada, dijo Oviedo.



MAL BALANCE ENTRE TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA



Colombia registra un mal balance entre calidad de vida y trabajo, según una investigación que tuvo en cuenta a 20 países, realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En un balance de 50 horas o más trabajadas a la semana, este país ocupa el tercer lugar con el 27 por ciento de sus empleados, superado por México, con 29 y Turquía con 33 por ciento, detalló la pesquisa, de la cual se hicieron eco medios locales de prensa.



Los aspectos que se tuvieron en cuenta para hacer el balance entre calidad de vida y trabajo, en el que las familias son las más afectadas por la ausencia de los miembros de ellas en el hogar, fueron la cantidad de horas laboradas y el tiempo destinado al ocio y cuidado personal a la semana.



'La capacidad de combinar con éxito el trabajo, los compromisos familiares y la vida personal es importante para el bienestar de todos los miembros de una familia', apuntó el informe.



Planteó además que es una tarea en la que los gobiernos pueden ayudar por medio de la implementación de nuevas prácticas laborales.



En Colombia, casi el 27 por ciento de los empleados trabaja muchas horas, 16 por ciento más que el promedio que tienen los países de la OCDE (11 por ciento).



Además, los colombianos dedican solo 12 horas al ocio y al cuidado personal, por debajo del promedio de los países de la Organización que destinan 15 horas en este campo, puntualizó el diario especializado La República.



En opinión de especialistas, Duque no alcanzará la meta que se fijó de dejar la tasa de desempleo en ocho por ciento y de crear 1,6 millones de nuevos puestos laborales para el año 2022, si no adopta nuevas medidas para enfrentar la situación.



Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, puntualizó que 'mantenerse en cercanías del tres por ciento anual (en el crecimiento económico) no da para hacer ferias y fiestas'.



A su juicio, a ese ritmo será muy difícil solucionar uno de los principales problemas del país: el elevado desempleo.



EL PESO COLOMBIANO SIGUE DEPRECIANDOSE



El peso colombiano siguió depreciándose como parte de una tendencia a la baja atribuida fundamentalmente a factores externos.



Por ejemplo, a principios de octubre pasado, el dólar rompió la barrera de los tres mil 500 pesos colombianos, por primera vez en la historia del país.



Analistas subrayaron que los pronósticos de recesión económica mundial y la guerra comercial desatada por Estados Unidos, siguen pesando sobre la moneda local.



El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, subrayó que el impacto más fuerte se va a sentir en los precios de los alimentos importados: aproximadamente 14 millones de toneladas anualmente.



Daniel Felipe Lombana, analista de estudios económicos de Acción Fiduciaria, se refirió a 'la fuerte aversión al riesgo que están mostrando los mercados internacionales, que incrementan el apetito por activos refugio'.



Especialistas opinan que dicha situación podría provocar el encarecimiento del costo de vida en este país sudamericano en los próximos meses, al tiempo que favorecería a quienes reciben remesas y estimularía las visitas a esta nación.

