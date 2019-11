Noam Chomsky: el centrismo del partido demócrata arriesga la entrega de elecciones a Trump

21 de noviembre de 2019.-

A medida que se acelera la carrera electoral de 2020, la política estadounidense, la cultura política de la nación en su conjunto e incluso el futuro de la vida humana organizada se encuentran en una encrucijada. Otros cuatro años de Donald Trump darían golpes de pesadilla a la democracia y los derechos sociales, entregando un mandato impensable a un presidente que se ha hecho famoso por socavar prácticamente todo lo que tiene un valor decente para la humanidad.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo si este hombre peligroso será realmente derrotado en 2020. En el debate demócrata del miércoles por la noche, fuimos testigos de una cacofonía que hizo poco para transmitir los elementos ideológicos y los valores políticos que definen al Partido Demócrata en la era de neoliberalismo autoritario y plutocracia. La superficialidad intelectual y el oportunismo prevalecieron durante todo el debate. Los escasos intentos de Pete Buttigieg de evitar preguntas sobre su falta de apoyo entre los votantes negros atrajeron la mayor atención. Mientras tanto, la propuesta de "impuesto sobre la riqueza" razonable y nada radical de Elizabeth Warren recibió poca atención porque sigue siendo un anatema para el establecimiento político del Partido Demócrata, al igual que las políticas de salud universal y cambio climático de Bernie Sanders.

De hecho, como lo demuestra la falta de una visión coherente por parte de la mayoría de los candidatos en el debate demócrata del miércoles al abordar las amenazas y desafíos reales que enfrenta el país y todo el planeta, el Partido Demócrata aún no puede actuar juntos, y, en su aparente determinación de matar al ala izquierda, bien podría terminar asegurando una victoria electoral de Trump por segunda vez.

Para discutir lo que está realmente en juego en las elecciones presidenciales de 2020, CJ Polychroniou de Truthout entrevistó a Noam Chomsky, el principal intelectual público del mundo y fundador de la lingüística moderna. Chomsky es Profesor Emérito de Lingüística en el MIT y Profesor Laureado de Lingüística en la Universidad de Arizona. Ha publicado más de 120 libros, que han aparecido en la mayoría de los idiomas del mundo, y es coautor del próximo libro con Robert Pollin y CJ Polychroniou titulado, La economía política del cambio climático y el New Deal verde (Verso, 2020).

CJ Polychroniou: Las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2020 son menos de un año a partir de ahora, y, aunque la mayoría de las encuestas parecen indicar que Trump perderá el voto nacional, el voto electoral está en juego. ¿Qué clase de democracia es esta, y por qué no hay una protesta pública en este país sobre la institución anticuada del colegio electoral?

Noam Chomsky: Comentario preliminar: me parece psicológicamente imposible discutir las elecciones de 2020 sin enfatizar, lo más fuertemente posible, lo que está en juego: la supervivencia, nada menos.

Cuatro años más de Trump pueden significar el final de gran parte de la vida en la Tierra, incluida la sociedad humana organizada en cualquier forma reconocible. Palabras fuertes, pero no lo suficientemente fuertes.

Quisiera repetir las palabras de Raymond Pierrehumbert, autor principal del sorprendente informe del [Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático] de octubre de 2018, ya que fue reemplazado por advertencias aún más graves: " Con respecto a la crisis climática, sí, es hora de pánico. Estamos en serios problemas ". Estos deberían ser los términos definitorios de las elecciones de 2020.

La catástrofe ambiental es una amenaza inminente. Gran parte del mundo está tomando medidas para enfrentarlo: inadecuado, pero al menos algo. Trump y la organización política que ahora posee virtualmente también están tomando medidas para exacerbar la crisis. Algunos pueden recordar el infame llamado de [George] W. Bush, "tráelo", dirigido a los iraquíes que se preparan para "atacarnos" (en lo que resultó ser su país, pero dejen eso de lado). Más tarde, Bush se disculpó, con pesar, pero Trump se enorgullece de superarlo, llamando a los mares en ascenso y quemando la Tierra para poner fin al experimento humano.

Para ser justos, debemos agregar que Trump también está buscando formas de evitar la amenaza ambiental: destruirnos primero con la guerra nuclear . Esa es la lógica simple de su demolición del Tratado Reagan-Gorbachev [Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio] seguido inmediatamente por la prueba de misiles que lo violan; la amenaza de desmantelar el Tratado de Cielos Abiertos (iniciado por Eisenhower), y finalmente, Nuevo COMIENZO . Estos golpes finales al régimen de control de armas constituyen, muy simplemente, un llamado a otras naciones para que se unan a nosotros en la creación de armas nuevas y aún más horrendas para destruirnos a todos, ante el aplauso desenfrenado de los fabricantes de armas.

Esas son las consecuencias altamente probables de más de Trump y la fiesta que se arrastra a sus pies, aterrorizados por su base de adoración. Proporcionan los antecedentes esenciales para las elecciones de 2020.

Una variedad de factores demográficos, estructurales y políticos están convergiendo en una situación en la que una pequeña minoría podrá dominar el sistema político.

Volviendo finalmente a su pregunta, el colegio electoral no es el anacronismo más serio, peor aún es el Senado radicalmente antidemocrático . Estos problemas son severos y solo se pueden remediar mediante enmiendas constitucionales que seguramente serán bloqueadas por los estados pequeños. Todo esto es parte de problemas más fundamentales. Una variedad de factores demográficos, estructurales y políticos están convergiendo en una situación en la que una pequeña minoría - blanca, rural, cristiana, tradicional, mayor, temerosa de perder "su América" ​​- podrá dominar el sistema político.

Estas consideraciones plantean más preguntas sobre la adoración de un documento de hace siglos que de alguna manera fue progresivo según los estándares de su época, pero que muy probablemente conduciría al rechazo de un llamamiento a la membresía en la Unión Europea por parte de un país obligado por él.

Hablando de cultura política, el ascenso al poder de Donald Trump no solo ha desatado algunas fuerzas muy peligrosas, sino que parece haber alterado de manera significativa la cultura política de este país. ¿Puedes hablar un poco sobre esto?

Las fuerzas oscuras se reunieron mucho antes de que Trump pareciera movilizarlas. Vale la pena recordar que en las primarias republicanas anteriores, los candidatos que surgieron de la base, Michele Bachmann, Herman Cain, Rick Santorum, eran intolerables para el establecimiento conservador y fueron aplastados. En 2016, esos esfuerzos fracasaron. Nada de esto es demasiado sorprendente. En los últimos años, el Partido Republicano se ha dedicado [con] tanto fervor a su circunscripción de riqueza y poder privado que una base de votación tuvo que ser movilizada por motivos ajenos a sus objetivos políticos primarios, con muchas fuerzas oscuras. Y también vale la pena recordar que existen paralelismos en otros lugares, especialmente en Europa, con el colapso de los partidos centristas. Gran parte de lo que ha estado sucediendo se remonta al asalto neoliberal contra la población en general lanzado hace una generación, dejando a su paso ira, frustración y búsqueda de chivos expiatorios bastante comprensibles, terreno que los demagogos y estafadores de la variedad Trump pueden arar fácilmente. Asuntos que hemosdiscutido en otra parte .

¿Qué pueden decirnos las elecciones estatales de las últimas dos semanas sobre 2020?

Parece que los sectores suburbanos relativamente ricos que forman parte de la base de votación republicana habitual tenían dudas sobre Trump, mientras que su comportamiento grotesco energizó a los votantes que normalmente no participan. Mucho, me parece incierto sobre 2020.

Los corredores de poder en el Partido Demócrata están dispuestos a matar al ala izquierda, y esta vez incluye no solo a Bernie Sanders sino también a Elizabeth Warren. Si eso sucede, ¿cómo afectará las posibilidades de Trump de ser reelegido?

La clase de donantes está claramente perturbada por la crítica de Warren sobre la riqueza y el poder corporativo, y aún más por Sanders, que cometió un delito importante: inspirar un movimiento popular que no solo aparece cada cuatro años para presionar un botón y luego dejar las cosas a sus mejores, pero continúa su activismo y la participación en los asuntos públicos que no es asunto suyo, según la teoría democrática de larga data. El intenso odio hacia [el líder del Partido Laborista Jeremy] Corbyn en Inglaterra, creo, tiene una base similar. Estas han sido preocupaciones de los autodenominados "hombres de la mejor calidad" desde la primera revolución democrática moderna en la Inglaterra del siglo XVII, y no han disminuido.

Las consecuencias son difíciles de predecir. Si la clase de donantes logra nominar a un candidato centrista, las fuerzas activistas progresistas podrían desilusionarse y ser reacias a hacer el trabajo sobre el terreno que será necesario para evitar la tragedia, repetición, tragedia , de cuatro años más de Trumpismo. Si un candidato progresista gana la nominación, el poder centrista y la riqueza pueden retroceder, abriendo nuevamente el camino a la tragedia. Será un año fatídico. Será aún más importante de lo habitual mantenerse equilibrado y pensar detenidamente las consecuencias de la acción y la inacción.

Aparte de los activistas, nadie habla de los crímenes de Trump. ¿Qué nos dice esto sobre la cultura política contemporánea de los Estados Unidos?

Y la cultura de los sectores más privilegiados del mundo en general.

No es algo nuevo. Es común ahora invocar a Watergate, cuando los terribles crímenes del presidente Nixon, nacionales e internacionales, fueron ignorados mientras la opinión de la élite agonizaba por el ataque a los cimientos de la república, afortunadamente superada en una "deslumbrante reivindicación de nuestro sistema constitucional" (según el famoso liberal historiador Henry Steele Commager). ¿Cuál fue el ataque? Un robo en la sede del Partido Demócrata por algunos matones organizados por Nixon. Esa es la mitad del sistema de poder político de los Estados Unidos, que no toma tales ofensas a la ligera. En cuanto a hoy, el cargo principal hasta el momento es el abuso del poder presidencial para implicar a una figura destacada del Partido Demócrata [Joe Biden] en algún escándalo inventado ["Ukrainegate"]. ¿Eso sugiere algunas conclusiones sobre lo que le importa a la opinión de la élite?

Una última pregunta: se ha escrito mucho sobre el resurgimiento del socialismo democrático en los Estados Unidos. ¿Ves tal resurgimiento o la gente confunde las ideas socialdemócratas tradicionales con el socialismo democrático?

No estoy seguro de lo útiles que son las categorías. Hay una variedad de preocupaciones serias que involucran a sectores sustanciales de la población, en su mayoría jóvenes. Algunos tienen que ver con crisis existenciales. La huelga climática de septiembre trajo a millones a las calles, solo una fase del activismo en curso. Otros cubren una amplia gama de problemas críticos, incluido el escandaloso sistema de atención médica; una sociedad en la que el 0.1 por ciento posee más del 20 por ciento de la riqueza, mientras que la mitad de la población tiene un patrimonio neto negativo y las personas sin hogar intentan sobrevivir en medio de un lujo fabuloso; y numerosos otros males sociales. También hay esfuerzos prometedores para desarrollar cooperativas y empresas propiedad de los trabajadores que desafíen la estructura jerárquica fundamental de manera más directa.

Esta entrevista ha sido ligeramente editada por su extensión y claridad.