Canciller colombiana: La estrategia para sacar a Maduro está “desgastada”. “Lo de Guaidó está parado”

Francisco Santos y Claudia Blum Credito: Web

20-11-19.-La canciller designada de Colombia, Claudia Blum, considera que la estrategia para sacar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está desgastada y la presión en su contra de reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino está “parada”, según un audio revelado este miércoles, reseñó la agencia Efe.



Lo hecho hasta ahora “está desgastado y la gente ya no cree, y mientras tanto todos los días llega gente; nosotros con problemas sociales gravísimos, el único país que deja que entren porque todos los países pusieron visas y trabas y de todo”, afirma Blum en un audio revelado por el diario Publimetro de Bogotá.



“Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el gobierno. Esa ayuda humanitaria (el fallido paso de asistencia a Venezuela el 23 de febrero) fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál”, agrega.



La funcionaria, que aún no asume el cargo tras haber sido nombrada el 12 de noviembre por el presidente Iván Duque, hizo las declaraciones en medio de una conversación con el embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos.



Publimetro aseguró que la grabación fue registrada en un “lugar público de Washington” y que lo recibió de una fuente que no identificó. La reunión ocurrió la semana pasada, dijo una fuente del periódico a AFP.



Blum plantea como una posible solución a la crisis socioeconómica de Venezuela un “diálogo”, pues cree que los militares venezolanos no van a sacar a Maduro, el Grupo de Lima está “muy debilitado” y Estados Unidos no va a intervenir. Y “lo de Guaidó está parado”, señala.



El gobierno de Duque secunda a Estados Unidos en el cerco diplomático que pretender forzar la salida de Maduro del poder.



Principal receptor de los miles de migrantes que huyen de Venezuela, Colombia es uno de los más de 50 países que reconocen a Guaidó como mandatario interino del país petrolero.



Críticas a Europa y EEUU



Blum calificó de “vergüenza” el apoyo económico que Europa ha otorgado hasta ahora a los países latinoamericanos para atender la ola migratoria.



La Unión Europea había dado hasta septiembre 130 millones de euros para esta problemática.



Duque y el anterior canciller, Carlos Holmes Trujillo, han destacado la presión internacional contra Maduro aunque han pedido mayor apoyo internacional ante la incapacidad de Colombia de atender a los 1,4 millones de migrantes venezolanos que llegaron a su territorio en los últimos años.



Duque, quien ha hecho de la salida de Maduro una de sus banderas de gobierno, dijo en febrero que a la “dictadura de Venezuela” le quedaban “muy pocas horas”.



Trujillo, quien estuvo en esa cartera desde agosto de 2018, cuando Duque asumió el poder, fue nombrado ministro de Defensa el 12 de noviembre.



En entrevistas radiales, el embajador Santos aseguró que el encuentro con Blum se dio el jueves pasado “en un recinto absolutamente cerrado” en el que rendía informe a la nueva canciller.



Además calificó la grabación de “ilegal” y producto de espionaje a través del “teléfono” de alguno de ellos o “de mecanismos de inteligencia”.



En la conversación con Blum, Santos cuestiona el funcionamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos aunque destaca que el secretario Mike Pompeo y Duque tienen “buena” relación.



“Aquí, el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe, no existe”, asevera.



“Eso no quiere decir que Pompeo no tenga peso, pero el resto, nada. Esto está dividido por secretario, subsecretario (…) De ahí para abajo parece una ONG”, añade.



Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en Latinoamérica. Durante décadas Washington ha dado ayudas millonarias para combatir el narcotráfico y a los grupos armados en territorio colombiano.