Chile: Prohíben a la policía usar perdigones y balines en protestas

El uso de perdigones y balines para dispersar protestas en Chile fue prohibido. Esto luego de que un informe hecho por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chilena revelará que los proyectiles que usaba la policía no eran solo de goma sino también de plomo.



El director general del cuerpo de seguridad, Mario Rozas, anunció que la medida será aplicada "como una conducta de prudencia" y de ella se desprende la orden de suspender esta munición lo letal como herramientas para reprimir disturbios. Días antes el funcionario había negado que entre los componentes de los proyectiles se encontraran materiales distintos al caucho.



Según los expuesto por el jefe de la policía chilena solo se podrán usar los perdigones y balines en situaciones extremas; y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte.



El Departamento de Ingeniería Mecánica de la estatal Universidad de Chile publicó el fin de semana un informe en el que denunció que los proyectiles usados por los Carabineros están compuestos 20% de caucho y 80% de plomo, silicio y sulfato de bario.



"El plomo es un metal que puede tener consecuencias graves en el organismo. Como daño en los riñones, abortos espontáneos en el caso de las embarazadas, daño al cerebro y perturbaciones al sistema nervioso", explicó el centro de estudios.



Por su parte, Rozas informó que el organismo de seguridad chilena realizó también un estudio que aunque no coincide con la información divulgada por la Universidad de Chile, sí deja en evidencia diferencias con la composición declarada por el proveedor en su ficha técnica.



Rozas, que no dio detalles sobre el informe realizado por su institución, explicó que los proyectiles fueron adquiridos en 2017 a la empresa TEC Harseim. El efectivo aseguró que la compañía los promociona como perdigones de goma de calibre 12, con un tamaño de 8 milímetros y un peso de 7 gramos cada uno.



Se pudo conocer que la medida restrictiva permanecerá vigente mientras que el proveedor aclare la situación.