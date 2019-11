Diplomático de EEUU señaló a Trump en audiencias: "Seguí órdenes del Presidente"

Gordon Sondland, embajador de EEUU en la Unión Europea Credito: AFP

20-11-19.-El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, dijo este miércoles 20-N en el Congreso que seguía órdenes de Donald Trump en el caso ucraniano, según declaraciones preparadas para su testimonio en la investigación de juicio político contra el presidente republicano.



"Nosotros seguíamos las órdenes del Presidente", dijo el diplomático en una declaración difundida antes del interrogatorio de los congresistas que investigan al presidente y que podría derivar en un proceso de destitución en la Cámara de Representantes.



Sondland afirmó que los diplomáticos estadounidenses tuvieron que trabajar con el abogado personal de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.



"No queríamos trabajar con Guiliani. En pocas palabras, jugamos la mano que nos tocó", dijo el enviado de Estados Unidos ante la Unión Europea.



Encuentro condicionado



El alto funcionario también indicó que Trump condicionó un encuentro con su homólogo de Ucrania a que este lanzara una investigación contra el exvicepresidente Biden.



"Como testifique anteriormente, las solicitudes de Giuliani constituyeron un 'quid pro quo' (una cosa a cambio de otra) para arreglar la visita a la Casa Blanca del presidente (Volodomir) Zelenski", afirmó el diplomático, un hombre de negocios nombrado embajador tras haber financiado los festejos por la toma de posesión de Trump.



Sondland confirmó que Estados Unidos suspendió la ayuda para la seguridad de Ucrania -enfrascada en un conflicto con los separatistas prorrusos en el este- pero dijo no haber recibido una "respuesta clara de por qué".



"Cuando supimos que la Casa Blanca también había suspendido la ayuda para la seguridad de Ucrania, yo estaba categóricamente opuesto a cualquier suspensión de la ayuda, ya que los ucranianos necesitaban esos fondos para luchar contra la agresión", agregó.



Camino a convertirse en el tercer Presidente estadounidense en ser sometido a un proceso de destitución, Trump afirma que no hizo nada malo, que no hubo nada irregular en la conversación y ha descalificado la investigación como una "caza de brujas".



Testimonio clave



El testimonio de Sondland, podría ser clave para esclarecer denuncias de que el mandatario presionó a Ucrania para que investigue a sus adversarios.



La declaración de Sondland --un acaudalado empresario de hoteles que donó dinero a la campaña de Trum-- es quizás la más anticipada de todo el proceso, pues es la persona más directamente involucrada en los tratos de Trump con Ucrania.



Sin embargo, abundan dudas sobre su desempeño ya que en un momento dijo no recordar la llamada de Trump, y luego, al ser refutado por otros testigos, tuvo que rectificar.